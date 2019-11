Mercato auto usate, dati in calo a ottobre 2019

editato in: da

I passaggi di proprietà delle auto hanno archiviato una variazione mensile negativa dell’1.5% nel decimo mese di quest’anno (appena concluso), depurati dalle minivolture, ovvero i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale.

Il mercato auto usate a ottobre 2019 quindi ha visto segno negativo rispetto allo stesso mese del 2018. Facendo un interessante rapporto, ogni 100 auto nuove sono state vendute 192 vetture usate nel mese di ottobre e 158 nei primi dieci mesi di quest’anno. Secondo i dati che sono stati diffusi dall’Aci, a fronte di un calo del 14.9% delle prime iscrizioni di auto con motorizzazione diesel, a ottobre si è registrata una lieve diminuzione dello 0.4% dei passaggi di proprietà delle auto alimentate a gasolio, che hanno aumentato di mezzo punto percentuale la propria quota sul totale, dal 48.8% di ottobre 2018 al 48.9% dello stesso mese del 2019.

Per quanto riguarda invece il bilancio dei passaggi di proprietà di veicoli a due ruote il trend è positivo, al netto delle minivolture infatti a ottobre si è registrata una variazione mensile positiva dell’1.3%. Nei primi dieci mesi di questo 2019 sono state rilevate crescite complessive dello 0.9% per autovetture e dello 0.5% per tutti i veicoli, contro una flessione invece dello 0.2% per i motocicli.

Per quanto riguarda invece le radiazioni di autovetture, abbiamo notato una minima diminuzione nel mese di ottobre, il calo mensile registrato infatti è stato dello 0.1%. Ogni 100 auto iscritte a ottobre 2019 ne sono state radiate 88, quindi il tasso unitario di sostituzione del mese appena trascorso è stato pari allo 0.88%, per i primi dieci mesi dell’anno invece dello 0.78%.

Altro dato importante riguarda le radiazioni di motocicli, in calo, con un decremento mensile del 4.3%. Nel periodo che intercorre da gennaio a ottobre 2019, i primi dieci mesi dell’anno, le radiazioni hanno visto una crescita complessiva pari al 2.7% per le autovetture e del 2.1% per quanto riguarda invece tutti i veicoli, per i motocicli invece si è registrata una flessione pari al 6.2%. Continuiamo a monitorare l’andamento del mercato delle auto usate e vediamo come sarà il trend nei prossimi mesi, gli ultimi del 2019.