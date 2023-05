Il mercato dell’auto rialza di nuovo la testa ad aprile 2023

Nuova forte accelerazione delle immatricolazioni di autovetture nel mese di aprile, con 125.805 nuove registrazioni e una crescita del 29,2% rispetto ad aprile 2022, che con 97.365

unità aveva archiviato il volume storicamente più basso per il quarto mese dell’anno dopo quello del lockdown. Nel primo quadrimestre il numero delle immatricolazioni sale a 552.850

unità, in crescita del 26,9% rispetto alle 435.681 del gennaio-aprile 2022. Il mercato dell’auto rialza di nuovo la testa, anche grazie ad una maggiore disponibilità di prodotto dopo la crisi dei

microchip e delle catene di fornitura. L’analisi della struttura del mercato del mese, sotto il profilo degli utilizzatori, mostra una crescita generalizzata.

Noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine recupera ancora quota di mercato, salendo nel mese al 26,0% (+0,6 p.p.), grazie all’ottima performance di Top e Captive; nel quadrimestre narriva a rappresentare il 25,8% del mercato (+5,5 p.p.). In accelerazione il recupero del noleggio na breve termine, che arriva all’11,4% di penetrazione (anche in questo mese, circa il doppio di aprile 2022) e nel cumulato si porta al 6,2% (+3,0 p.p.). Le società segnano una leggera crescita, perdendo 1 punto di quota, al 5,7% nel mese; 6,2% nel primo quadrimestre.

Il mercato per alimentazione

Tra le alimentazioni, il motore a benzina segna un forte recupero, salendo al 29,2% di quota (+2,2 p.p., al 27,6% in gennaio-aprile), il diesel retrocede al 19,7% di quota (-1,4 p.p., al 19,6%

nel 1° quadrimestre). Il Gpl risale all’8,3% di share in aprile (al 9,0% nel primo quadrimestre) e il metano, unica motorizzazione in flessione, si ferma allo 0,1% di quota, come nel cumulato. Le auto BEV scendono nuovamente in quota rispetto al recupero di marzo, fermandosi al 3,1% di share nel mese (3,7% nel quadrimestre), mentre le PHEV si portano al 4,8% (4,5% in gennaio-aprile). Nel complesso le auto ECV rappresentano in aprile il 7,9% del mercato. Le vetture ibride rimangono sostanzialmente stabili al 34,8% delle preferenze (35,5% in gennaio-aprile), con un 8,3% per le “full” hybrid e 26,5% per le “mild” hybrid.

L’analisi per segmento

L’analisi della nuova segmentazione mostra in aprile un calo di quota delle berline del segmento A, all’11,7%, e una leggera riduzione per quelle del segmento B (al 17,9%). I Suv perdono terreno in A, mentre lo recuperano in B (al 27,1% di share). Fra le medie (seg. C), salgono sia i Suv, al 20,4% di rappresentatività, sia le berline al 5,8%. Sostanzialmente stabili le berline del segmento D, allo 0,7% di quota, mentre perdono rappresentatività i Suv (al 6% del totale). Nell’alto di gamma i Suv coprono l’1,7% del mercato e le berline lo 0,2%; infine le station wagon rappresentano il 4,4% del totale, gli MPV l’1,9% e le sportive lo 0,8%. Dal punto di vista delle aree geografiche, in aprile il Nord Est, grazie alla spinta del noleggio, conferma la leadership salendo al 36,4% delle immatricolazioni. Il Nord Ovest scende al 28,5% delle immatricolazioni (-1,1 p.p.), il Centro Italia è sostanzialmente stabile al 21,7% del totale, l’area meridionale scende al 9,0% e quella insulare al 4,4%.

Le auto più vendute

Nella top ten di aprile delle auto più vendute Fiat Panda è sempre stabile in testa alla classifica (7.367 unità), seguita, al secondo posto, Fiat 500 (3.753), che rientra in classifica, e, al terzo, da Lancia Ypsilon (3.720). Al quinto posto troviamo Fiat 500X (2.772), che guadagna cinque posizioni rispetto alla classifica del mese precedente, seguita, al settimo, da Peugeot 3008 (2.585), che sale di una posizione, e, al nono, da Peugeot 208 (2.259). Infine, chiude la classifica, in decima posizione, Jeep Renegade (2.198).

Il mercato dell’usato

Il mercato dell’usato totalizza 370.132 trasferimenti di proprietà al lordo delle minivolture a concessionari ad aprile 2023, il 3,5% in più rispetto ad aprile 2022. Nei primi quattro mesi del 2023, i trasferimenti di proprietà sono 1.665.737, in crescita del 6,5% rispetto allo stesso periodo del 2022.

MERCATO AUTO: I NUMERI DI MARZO 2023

MERCATO AUTO: I NUMERI DI FEBBRAIO 2023

MERCATO AUTO: I NUMERI DI GENNAIO 2023

MERCATO AUTO: I NUMERI DI DICEMBRE 2022

MERCATO AUTO: I NUMERI DI NOVEMBRE 2022

MERCATO AUTO: I NUMERI DI OTTOBRE 2022

MERCATO AUTO: I NUMERI DI SETTEMBRE 2022