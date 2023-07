Il mercato dell’auto in Italia: i dati di giugno 2023

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Il mercato auto in Italia continua a crescere come confermato dai dati di giugno 2023. Nel corso del sesto mese dell’anno, infatti, il settore delle quattro ruote in Italia ha registrato un incremento delle immatricolazioni del +9,3%. Maggiore, invece, è la crescita al termine del primo semestre del 2023 che si chiude con un ottimo +23% rispetto ai dati dello scorso anno. Stellantis guida il mercato italiano tra i gruppi mentre la Fiat Panda è l’auto più venduta.

Un mese positivo

Il mese di giugno è stato molto positivo per il mercato auto in Italia. Complessivamente, infatti, sono state registrate 140 mila immatricolazioni nel nostro Paese con una crescita del +9,4% rispetto ai dati dello scorso anno. In crescita ci sono anche le immatricolazioni effettuate dai privati che raggiungono 76 mila unità con un miglioramento del +4%.

Da segnalare, però, un leggero calo delle auto elettriche che, con poco più di 6 mila unità immatricolate, registrano un poco confortante -0,5%. Meglio, invece, le ibride plug-in che chiudono il mese di giugno con oltre 7 mila unità vendute e un miglioramento del +6,5%. La crescita più significativa è delle ibride senza sistema plug-in. Considerando full hybrid e mild hybrid, infatti, si registra un ottimo +30,8%.

Tra i gruppi, invece, si segnala il calo di Stellantis (-10,7%) nonostante le ottime vendite di Alfa Romeo (+110%) e Jeep (+21%). Cresce, invece, Volkswagen che chiude il mese di giugno con un +18% complessivo. La leadership del settore è sempre di Stellantis che registra 43 mila immatricolazioni contro le 24 mila di Volkswagen.

A guidare il mercato, tra i modelli, è la Fiat Panda, recentemente rinnovata con una versione speciale della 4×4, che si conferma l’auto più venduta anche a giugno. Per la segmento A ci sono 6.894 unità vendute nel solo mese di giugno. Seconda posizione per la Dacia Sandero e terza posizione per la Lancia Ypsilon.

I dati del primo semestre

Oltre al mese di giugno, nei giorni scorsi si è chiuso anche il primo semestre del 2023. Per il mercato auto in Italia si registrano 852 mila immatricolazioni con un incremento del +23% rispetto allo scorso anno. Crescono anche le vendite tra privati con 456 mila immatricolazioni e un buon +10%.

Nonostante il leggero calo di giugno, le auto elettriche chiudono in positivo il primo semestre del 2023 con 32 mila unità immatricolate e un miglioramento del +30,8%, sfruttando appieno l’effetto trainante degli incentivi auto. Crescita leggera per le ibride plug-in che fanno segnare un buon +6,5% con oltre 39 mila unità vendute. Per le ibride ci sono 300 mila unità vendute con un ottimo +31,2%.

Risultati positivi, alla fine del primo semestre, per Stellantis. Il gruppo guida il mercato italiano con 281 mila unità vendute e una crescita del +10%. Seconda posizione per Volkswagen che si ferma a 137 mila unità vendute con un miglioramento del +28% rispetto ai dati dello scorso anno. Terza Renault che si ferma a 88 mila unità vendute ma cresce del +33%.

Da segnalare gli ottimi risultati di alcuni brand come MG che chiude il semestre con 14 mila unità vendute e una crescita del +435%. Dati molto positivi anche per Tesla che super quota 8 mila unità vendute, migliorando le vendite del +233%. Bene anche DR che, con oltre 16 mila unità vendute, cresce del +70% nel confronto con lo scorso anno.

Tra le auto più vendute in Italia, invece, troviamo la Fiat Panda, che si conferma best seller con 50 mila unità vendute, la Dacia Sandero, seconda con 26 mila unità, e la Lancia Ypsilon, terza con 23 mila unità vendute. L’elettrica più venduta è la Tesla Model Y con quasi 5 mila unità e il 14,7% del mercato delle elettriche.