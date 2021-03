Mercato auto, in Italia numeri da brividi: persi 10 miliardi

editato in: da

L’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) ha pubblicato il Book 2020 che mostra quella che è la situazione del settore automotive in Italia. Tra auto vecchie e crisi per la pandemia, il settore non se la sta passando benissimo: i dati positivi arrivano dall’incremento delle auto ‘alla spina’ anche se mancano infrastrutture di ricarica.

”Quello appena concluso, con 1,38 milioni di auto immatricolate, è il secondo anno peggiore degli ultimi 30, dopo il record negativo di 1,30 milioni nel 2013, e ben al di sotto della media di 1,9 milioni di immatricolazioni dei 4 anni precedenti – afferma Michele Crisci, Presidente dell’Unrae –. Come conseguenza, il settore ha perso 10 miliardi di euro di fatturato rispetto al 2019 e le casse dello Stato 1,8 miliardi di euro di gettito IVA. Si spera in una ripresa nel 2021′‘

Parco auto troppo vecchio

In Italia circolano oltre 38,5 milioni di vetture, ma circa il 30% appartiene alla categoria da Euro 0 a 3 e ha più di 15 anni di anzianità, e se si aggiungono i 10,4 milioni di Euro 4, la percentuale complessiva di auto obsolete e inquinanti sale al 56,4% del totale. Ma mentre aumentano le immatricolazioni di auto “alla spina”, salite nel 2020 al 4,3% del mercato, continuano a mancare le infrastrutture di ricarica: con 2,7 colonnine ogni 100 km, contro 4,7 della media europea, l’Italia è al 14° posto nel ranking del continente. Questo il quadro non lusinghiero della mobilità privata in Italia disegnato dall’UNRAE, l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, sui principali fenomeni che hanno caratterizzato il 2020 in tutti i settori automotive.

Bene il noleggio a lungo termine

Tra i dati significativi si segnala la costante crescita del noleggio di auto a lungo termine, modalità utilizzata soprattutto dalle aziende, che ha raggiunto nel 2020 una quota di mercato del 15,2%. Nonostante il trend positivo del noleggio, il settore della auto aziendali in Italia presenta immatricolazioni contenute rispetto ai maggiori Paesi europei (36% di quota contro il 62,9% della Germania, 54,2% del Regno Unito, 53,1% della Francia e 49,8% della Spagna). Il motivo ovviamente è il trattamento fiscale penalizzante, che riserva alle auto del canale business in Italia una quota ammortizzabile del 20% e una detraibilità Iva del 40%, contro il 100% degli altri Paesi.

Suv compatti sempre al top

Tra le curiosità del mercato si rileva, nella caduta generale di tutte le carrozzerie, il continuo avvicinamento dei crossover al vertice delle preferenze (36,1%), dove ancora ci sono le classiche berline (46,1%) nonostante il trend in discesa degli ultimi anni. Tra i colori preferiti per la propria auto il grigio rimane in cima alle scelte (36,3%), seguito dal bianco (25,3%) e dal nero (15,3%).

Consumi giù di benzina e diesel

La crisi ha ovviamente colpito anche i carburanti: nel 2020 il consumo di diesel è sceso del 16,6% e il benzina del 21,2%, con un parallelo calo delle percorrenze medie. Infine, il 2020 segna una pesante contrazione anche per le autovetture usate che, con 4,67 milioni di passaggi di proprietà, perdono il 16,6%; l’anzianità media delle auto trasferite tocca un nuovo record dal 2013, arrivando a 9,4 anni.