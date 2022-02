Le mascherine di BLS per la sicurezza dei piloti Monster Energy Yamaha MotoGP e del team in pista

Yamaha Motor Racing sceglie BLS Group come nuovo partner ufficiale per la stagione 2022 in pista. BLS è l’azienda italiana che produce le maschere FFP2 personalizzate, che proteggeranno il Team Monster Energy Yamaha MotoGP e lo staff Yamaha durante la sfida per conquistare il campionato del mondo di MotoGP dell’anno in corso.

Come ben sappiamo, purtroppo la pandemia di Covid-19 continua a colpire l’intero pianeta; per questo è necessario trovare la soluzione adatta per proteggere i piloti e il team dal virus che ormai da due anni fa parte delle nostre vite. Il Covid è un grave problema, e come tale ha bisogno di essere affrontato su scala globale: in questo contesto BLS Group ha deciso di scendere in pista al fianco di Yamaha Motor Racing come partner ufficiale nelle corse.

La scelta di BLS per Yamaha

L’azienda italiana BLS è specializzata nella produzione di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da oltre 50 anni; proprio per questo motivo è stata scelta da Yamaha come fornitore ufficiale di mascherine FFP2 per tutta la stagione 2022. Le mascherine saranno personalizzate, conformi ai criteri stabiliti da Dorna Sports e in linea con gli standard e le norme di sicurezza della squadra. I piloti Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, insieme al Team Monster Energy Yamaha MotoGP e allo staff Yamaha che sarà presente ai Gran Premi, potranno svolgere ognuno il proprio compito all’interno del paddock e dei box in piena sicurezza e comfort.

Le mascherine FFP2 di BLS

BLS produce e certifica le sue mascherine contro il Covid; l’azienda è stata scelta proprio con l’intento di ribadire quanto siano importanti il proprio respiro e la propria salute e quanto sia fondamentale indossare dispositivi di protezione individuale pratici ma certificati e sicuri. È fondamentale per proteggere se stessi e gli altri, in ogni contesto, anche quello delle corse in pista.

E non possiamo limitarci a parlare di sicurezza, perché a questa si aggiunge anche il concetto di comfort: con il suo formato verticale, la maschera FFP2 di BLS si adatta perfettamente al viso e garantisce un fitting ottimale su volti di dimensioni e forme differenti. Le mascherine sono prodotte con gli elastici nucali, per evitare di esercitare pressione sulle orecchie, soprattutto durante l’utilizzo prolungato. Un problema che in questi due anni purtroppo ha causato dolori e fastidi a moltissimi utenti costretti ad utilizzare per ore le mascherine.

La partnership tra BLS e Yamaha MotoGP

Grazie alla collaborazione tra le due realtà – partita proprio all’inizio di quest’anno – le nuove maschere BLS progettate per il Team Monster Energy Yamaha MotoGP, lo staff Yamaha e i piloti, sono state usate durante il primo test ufficiale a Sepang (in Malesia) e in quello dopo (11-13 febbraio) a Mandalika (Indonesia).

Il Managing Director di Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, ha commentato: “Diamo un caloroso benvenuto al BLS Group nella nostra comunità. La pandemia continua a rappresentare un rischio per il paddock MotoGP che viaggerà per 21 Gran Premi in giro per il mondo. Sarà una sfida mantenere in buona salute e ‘negativi al Covid’ i nostri piloti e lo staff Yamaha per i prossimi 9 mesi. Dobbiamo utilizzare i migliori strumenti che garantiscano la migliore protezione possibile. BLS Group è un’azienda italiana e ora stiamo lavorando fianco a fianco per assicurarci di avere maschere che siano protettive e anche confortevoli da indossare, dato che i membri della nostra squadra trascorrono lunghe giornate al lavoro durante i fine settimana di gara. Siamo felici di aver trovato in BLS un partner che comprenda le nostre esigenze lavorative e che sia pienamente motivato ad aiutarci a proteggere noi stessi e gli altri”.

Pier Paolo Zani, CEO di BLS srl, ha aggiunto: “È un grande onore per BLS diventare partner di Yamaha Motor Racing e del team Monster Energy Yamaha MotoGP, con la fornitura di prodotti che proteggeranno le vie respiratorie del team durante tutta la stagione. Tutti i luoghi di lavoro devono essere protetti dagli agenti esterni, sia inquinanti che patogeni, e siamo molto felici di aver trovato una realtà così preparata e attenta, che mette al primo posto la sicurezza, individuale e collettiva”.

