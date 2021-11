Manutenzione auto elettriche: i costi reali

Spesso e volentieri, tra i vantaggi delle auto elettriche rispetto a quelle con motore a scoppio vengono riportati anche costi di manutenzione minori. È opinione comune, infatti, che il minor numero di componenti che formano il power train dei veicoli full electric consenta di risparmiare - e non poco - sulle spese annuali per la manutenzione dell'auto. Un assunto, però, non sempre vero .

Secondo una ricerca condotta negli Stati Uniti dallo studio Deepview, infatti, la manutenzione di un'auto elettrica nuova, nei suoi primissimi mesi di vita, ha un costo maggiore rispetto a quella di un veicolo alimentato a benzina e diesel. Una differenza tutt'altro che marginale: nell'immediato, infatti, manutenere un veicolo full electric arriva a costare il 132% in più rispetto ai veicoli endotermici. Il divario, però, si appiattisce sempre di più con il passare dei mesi, sino a ribaltarsi dopo i tre anni di vita. Da questo momento in poi, infatti, la "cura" dell'auto elettrica costa di meno rispetto alla controparte a scoppio.

La ricerca, come si potrà facilmente immaginare, riguarda il mercato statunitense e comprende anche i costi a carico dei costruttori (come, ad esempio, le riparazioni in garanzia, gli aggiornamenti software, le campagne di assistenza e riparazione). La situazione nel mercato europeo, dove le auto elettriche hanno una maggiore diffusione (vedi il caso della Norvegia), potrebbe differire, ma non eccessivamente. Secondo la ricerca Deepview™ True Cost Second Owner Study, nei primi tre mesi di vita i costi medi di manutenzione per un'auto elettrica sono di 123 dollari, contro i 53 dollari necessari per un mezzo a benzina. La manutenzione dell'auto elettrica costa il 132% in più.

Come detto, però, il discorso cambia radicalmente nel caso in cui si prendano in esame i lavori di manutenzione dai 3 anni in su. Dal terzo "compleanno" in poi, infatti, l'auto elettrica diventa effettivamente più conveniente dell'auto a benzina. Confermando così la teoria dei vantaggi delle auto full electric rispetto a quelle a benzina. Dall'analisi condotta da DeepWiev, infatti, emerge che le spese complessive sostenute per tre anni dai proprietari di una full electric sono salite a 514 dollari contro i 749 dollari dei veicoli convenzionali. La differenza, questa volta a vantaggio delle auto alimentate a batteria, è del 31%.