Magneti Marelli cambia nome, diventa un nuovo brand mondiale

editato in: da

Il fornitore giapponese di componentistica auto Calsonic Kansei ha comprato definitivamente Magneti Marelli.

Fca ha ricevuto 5.8 miliardi di euro dalla cessione dell’azienda, Calsonic e Magneti Marelli si sono oggi uniti sotto un nuovo unico nome. Il passaggio ad un marchio unico è molto importante, un passo fondamentale per l’integrazione delle due realtà. Il brand oggi diventa Marelli e ha la capacità di compete su scala globale in maniera ancora più efficiente.

Sono 170 gli stabilimenti che Marelli gestisce, compresi anche i centri di ricerca e sviluppo, tutti dislocati in differenti parti del mondo, tra l’Europa, l’America del Nord e del Sud e anche l’Asia del Pacifico. La grande unione dell’azienda ha modo di posizionarsi ancor meglio sul mercato, in modo da servire i clienti di tutto il globo in maniera molto più efficiente e costruendo e diversificando la propria risposta alle richieste di tutti. La società unita sotto un unico nome mostrerà in maniera ancora più evidente le sue capacità, in modo da aumentare la competitività, puntando sempre molto sull’innovazione costante, su cui l’azienda italiana negli anni ha costruito la sua reputazione su scala globale.

Il Ceo di Marelli Beda Bolzenius ha dichiarato: “Questo è un momento cruciale nell’evoluzione della nostra azienda. Il nuovo marchio è basato sull’idea di ‘Powering Progress Together’ che riflette la nostra attenzione per aiutare i nostri clienti a navigare con sicurezza e ad avere successo in un’industria che non ha precedenti. Il nostro obiettivo è costruire sul patrimonio eccezionalmente forte per cui ogni azienda è diventata famosa con successo, per creare un fornitore automobilistico leader a livello mondiale, di cui le nostre persone e i nostri clienti possano essere orgogliosi. Creare un marchio conosciuto in tutto il mondo è un passo importante nel mettere insieme le nostre risorse combinate e amplificare il nostro impatto globale.”

Egli ha spiegato che Magneti Marelli è stata selezionata dopo una lunga analisi, per aumentare la presenza del brand in tutto il mondo, nonostante comunque Calsonic Kansei abbia grande forza in Asia e Giappone. Il marchio Magneti Marelli, tra tutti quelli analizzati, era quello che presentava la miglior e maggior diffusione su scala mondiale. I dipendenti globali sono circa 62.000 e il marchio unisce tutti come una grande squadra, con un’unica identità “che genererà le migliori opportunità di carriera per noi tutti nel lungo periodo”. L’obiettivo principale di Marelli oggi è poter garantire la continuità operativa a vantaggio dei clienti e fare in modo che tutti gli interessati si sentano parte della transizione.