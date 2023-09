La decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore, entro il momento dell’incontro previsto per giovedì 28 settembre, con i rappresentanti dei lavoratori. In ogni caso, la Magneti Marelli ha già annunciato le intenzioni di chiudere la fabbrica di Crevalcore. Al momento la procedura è sospesa, attendiamo aggiornamenti. Vediamo intanto le ragioni che spingono l’azienda a considerare un passo così drastico.

Magneti Marelli e i sindacati

Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr: i sindacati dichiarano che la nuova comunicazione arrivata da parte di Magneti Marelli in realtà rappresenta “un primo importante risultato” della vertenza che ha preso inizio la scorsa settimana, nel momento in cui l’azienda ha deciso – e annunciato – di voler stoppare la produzione di collettori di aspirazione e pressofusi di alluminio a Crevalcore.

Gli stessi sindacati hanno aggiunto quindi che questa nuova decisione: "Ci permetterà di iniziare il confronto con l'azienda senza un contatore già attivo. Noi vogliamo il confronto per arrivare a una soluzione che dia continuità produttiva e occupazionale al sito di Crevalcore".

I sindacati hanno proclamato otto ore di sciopero in tutto il gruppo, e hanno parlato di “alta adesione dei lavoratori, con punte del 100%". Un segnale che per gli stessi è molto chiaro e che gli operai, appoggiati appunto dai sindacati, hanno voluto annunciare alla direzione aziendale.

Per il momento quindi lo stabilimento non è chiuso, a rischiare il posto sono centinaia di lavoratori. Non ci resta quindi che aspettare le novità nelle prossime settimane. La Regione Emilia Romagna ha convocato un primo incontro sulla vertenza, mentre il prossimo 3 ottobre ce ne sarà un altro deciso invece dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

I lavoratori che rischiano il posto

Gli occupati che potrebbero trovarsi senza posto di lavoro sono parecchi: circa 300. La chiusura dello stabilimento bolognese di Crevalcore della Magneti Marelli potrebbe danneggiarli parecchio. La multinazionale storica ha annunciato la volontà di stoppare la produzione a partire da gennaio 2024, chiudendo quindi l’anno in corso, e poi addio.

Dopo l’annuncio si sono scatenate le proteste delle sigle e delle istituzioni.

I motivi della chiusura

È chiaro che Magneti Marelli ha delle motivazioni che ritiene valide per chiudere: il calo della domanda dei motori termici (visto l’avvento dell’elettrico) oggi porta l’azienda a usare praticamente solo il 45% della sua totale capacità produttiva. Le previsioni sono di un calo atteso, anno per anno, addirittura al 20% già nel 2027, provocando danni all’azienda stessa.

Ma non è tutto: pare che la chiusura sia motivata anche da un risultato economico negativo, che porterebbe il gruppo a registrare una perdita pari a circa 6 milioni di euro per il 2023 (il caro energia è purtroppo legato a questa situazione).

I sindacati, come abbiamo visto, hanno immediatamente chiesto a Magneti Marelli “di rivedere la sua decisione” e al Governo “di convocare immediatamente un tavolo istituzionale di confronto”.

Fim Fiom Uilm e Uglm hanno scritto in una nota congiunta: “È da tempo difatti che chiediamo riconversioni per le fabbriche legate al motore termico, senza le quali la chiusura di Crevalcore sarà solo la prima di una lunga serie, così come chiediamo di concentrare le risorse pubbliche sulle leve che possono salvaguardare e rilanciare l’industria di esportazione. È su queste priorità che si deve concentrare l’interesse del Ministero del Made in Italy e delle Imprese, trasformando le dichiarazioni di principio sull’automotive in atti concreti”.

Lo sciopero

Come anticipato, in seguito alla comunicazione della chiusura dello stabilimento nel bolognese da parte di Magneti Mrelli, si è avviato uno sciopero di 8 ore indetto dalle sigle all’interno degli stabilimenti del gruppo in tutta Italia.

E non è tutto, perché tra le persone intervenute c’è stato anche il Presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ha detto la sua: “Noi siamo disponibili a discutere di qualsiasi forma di conversione o ristrutturazione industriale ma noi non possiamo accettare una cessata attività del tutto immotivata. Noi siamo qui al fianco di lavoratrici e lavoratori non solo perché dobbiamo garantire loro il futuro, ma anche perché siamo convinti che questa chiusura non abbia alcun senso”.

I tagli alla produzione: centinaia di posti a rischio

A causa della decisione di Magneti Marelli, non solo i dipendenti di Crevalcore – lo stabilimento che dovrebbe chiudere – probabilmente rischieranno il posto di lavoro.

Ci sono anche quelli della sede di Sulmona, in provincia dell’Aquila, in bilico: in questo caso infatti è attes il risultato delle trattative con Stellantis per le forniture future, dalle quali dipenderà il numero di esuberi che ci si aspetta nel 2024 tramite il contratto di solidarietà e che al momento, secondo le previsioni, dovrebbe essere tra i 135 e i 100 lavoratori.

E se pensate che sia finita qui vi sbagliate, perché è previsto anche un altro taglio importante negli stabilimenti di Magneti Marelli in Italia. Parliamo della fabbrica di Bari, che potrebbe perdere addirittura 162 addetti ai lavori, una strage. Quello pugliese è lo stabilimento dove la Magneti Marelli realizza componenti anche per Maserati e per Porsche, dove si prevede che possa essere spostata parte della produzione che oggi è dedicata allo stabilimento di Crevalcore, che rischia appunto la chiusura.

E infine Magneti Marelli farà confluire nella fabbrica di sistemi di scarico di Caivano, in Campania, i volumi di un polo secondario che si trova all’interno dello stabilimento di Venaria Reale.

Come i sindacati stessi hanno spiegato però l’azienda dovrà essere in grado di compensare il progressivo calo di volumi causato dall’elettrificazione delle auto – in questo caso in particolare dei veicoli di Stellantis – magari rivolgendosi alla produzione di componenti ed elementi che vadano oltre il settore dell’automotive, per evitare la crisi.

Magneti Marelli - oggi nelle mani dei giapponesi - secondo gli esperti potrebbe rivolgersi alla realizzazione di forniture dedicate a veicoli commerciali, per la quale – tra l’altro – è già in corso una trattativa con Iveco.

In conclusione, la Magneti Marelli è una realtà storica molto importante in Italia per l’intero settore automotive, multinazionale italiana con sede a Corbetta, in provincia di Milano, specializzata nella fornitura di prodotti e sistemi ad alta tecnologia, fondata nel 1994 (di FCA fino al 2019, poi rilevata e assorbita dalla giapponese CK Holdings). Non ci resta che attendere nuove informazioni sul destino di una fabbrica così importante e conosciuta a livello internazionale.