Pagamento bollo auto in Lombardia: la notizia che tutti aspettavano

Buona notizia per tutti gli automobilisti lombardi molti dei quali sono in difficoltà economiche dopo l’emergenza causata dal Coronavirus.

La Giunta Regionale della Lombardia ha stabilito la sospensione del pagamento bollo auto fino al 30 settembre prorogando il pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, al 31 ottobre 2020.

‘’Il provvedimento delle tasse regionali sospese per il coronavirus – spiega l’assessore Caparini – riguarda gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti della tassa auto, anche in domiciliazione bancaria, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 settembre per chi ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Lombardia”.

Ricordiamo anche che dal 2020 in Lombardia vige uno sconto del 15% sull’importo dovuto per i cittadini che pagano il bollo auto (per autoveicoli e motoveicoli) tramite domiciliazione bancariatramite domiciliazione bancaria.