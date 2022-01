La legge di Bilancio stronca il mercato dell’auto

Come ben sappiamo purtroppo il settore auto è stato uno di quelli più colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia di Coronavirus che ormai da febbraio 2020, quasi due anni, ha colpito il nostro (e non solo) Paese e continua a spaventare la popolazione, prima di tutto per quanto riguarda la salute, ma anche per l’economia, in gran crisi.

Tanti, troppi i comparti che hanno sofferto e continuano a soffrire a causa del Covid, dei conseguenti lockdown, del rialzo dei contagi, delle numerose varianti di virus in circolo. Il settore auto oggi si ritrova anche ad affrontare un altro problema, dovuto sempre ai rallentamenti conseguenti alla situazione pandemica: la scarsità di microchip e semiconduttori, assolutamente indispensabili per la realizzazione di nuovi veicoli. Le consegne dei mezzi nuovi sono in ritardo, le attese lunghissime per i clienti.

Incentivi auto: che cosa succede nel 2022

In questo continuo clima di incertezze e problemi per tutto il settore dell’automotive, severamente provato a causa delle restrizioni introdotte nel 2020, delle limitazioni agli spostamenti, della chiusura delle attività e del conseguente calo del potere di acquisto di moltissime famiglie italiane, le vendite si sono quasi arrestate in alcuni mesi del 2020, per poi riprendersi, principalmente grazie agli incentivi auto.

Chi ha bisogno di cambiare la sua auto vecchia (il parco auto circolante in Italia è uno dei più datati) preferisce aspettare e rimandare l’acquisto a tempi migliori. Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 gli incentivi introdotti hanno però dato una buona spinta alle immatricolazioni. Ma chi si aspettava nuovi bonus e forme di sostegno parte del Governo anche nel 2022 purtroppo rimarrà deluso: non sarà così.

La Legge di Bilancio 2022

Niente bonus auto, come sappiamo infatti la Legge di Bilancio 2022 è stata approvata a fine anno anche dalla Camera, e nel testo non sono state inserite da parte del Governo nuove forme di aiuto per il mercato auto. Oltre agli automobilisti, anche l’associazione UNRAE è rimasta a dir poco sgomenta dalla scelta dell’Esecutivo, soprattutto perché alcuni esponenti del Governo, proprio nei mesi scorsi, avevano in realtà già parlato (e promesso) di nuove misure per sostenere il settore automotive. E invece, nemmeno l’ombra.

La reazione delle associazioni di settore

UNRAE non è l’unica sconcertata dalla decisione del Governo, anzi. Tante le proteste anche dalle altre associazioni, tra cui Anfia (associazione nazionale filiera industria automobilistica). Gli esperti stimano un’ipotetica diminuzione delle immatricolazioni pari a 161.000 unità circa nell’anno, in assenza di incentivi. Moltissime realtà del settore sono ovviamente preoccupate da questi numeri tragici, dopo due anni di continui problemi e fatturati non di certo brillanti.

Il segretario nazionale Uilm, Gianluca Ficco, commenta in questo modo la decisione dell’Esecutivo: “L’assenza del bonus è emblematica del disinteresse che il nostro Governo mostra per la transizione ecologica nel settore automotive. La beffa è che il Governo adottò incentivi per le auto elettriche quando in Italia non se ne producevano, mentre oggi che le produciamo li lasciano decadere. Sembra quasi che si lavori contro gli interessi nazionali”. Si spera solo che il Governo guidato da Mario Draghi, nei primi mesi di questo nuovo anno, decida di introdurre incentivi auto. Staremo a vedere l’evoluzione delle cose.