Legge di Bilancio 2023: che fine faranno le accise sulla benzina

Fonte: 123RF Legge di Bilancio 2023: non si parla del taglio delle accise sulla benzina

Ricorderemo il 2022 come l’anno dei rincari. Da gennaio ad oggi infatti sono aumentati moltissimo i prezzi dell’energia, con bollette arrivate a livelli praticamente insostenibili per le famiglie e le attività commerciali del Bel Paese, ma anche dei beni di prima necessità – fare la spesa è diventato un salasso – e del carburante.

La questione benzina e diesel è molto calda, i prezzi alla pompa – nel corso dell’anno – hanno davvero toccato le stelle. L’unico intervento che è riuscito in parte a contenerne l’impennata è stato il taglio delle accise deciso dal Governo. Che cosa succederà nel 2023?

Legge di Bilancio 2023 e settore auto

Gli automobilisti si chiedono come sarà il prossimo anno, che ormai è alle porte, e temono in un 2023 faticoso quanto il 2022, se non di più. Nella nuova Legge di Bilancio sono stati toccati vari argomenti che fanno parte del mondo dell’auto e della mobilità, tra cui anche il discorso delle multe e dei seggiolini per bambini, temi di cui si è parlato spesso nei mesi scorsi.

Sappiamo che le multe, per il momento, rimarranno invariate, non è previsto alcun aumento. Lo stesso vale per i seggiolini e i sistemi di ritenuta per bimbi in auto: i prezzi non saliranno, anzi, è probabile che addirittura assisteremo a dei ribassi. Tutto questo grazie all’IVA che, su tali prodotti, passerà dal 22% al 5%. Due notizie che rallegrano chiaramente gli automobilisti italiani, già molto preoccupati.

Resta però una questione molto importante da capire: che cosa succederà ai prezzi del carburante. Il Governo ha deciso di prolungare il taglio delle accise sulla benzina e il diesel, già comunque dimezzato rispetto all’inizio dell’anno, o dobbiamo attenderci prezzi folli alla pompa?

Non si parla di accise nella Manovra

All’interno della Legge di Bilancio non si fa chiaramente riferimento al prolungamento delle accise, ma questo lo immaginavamo. Il motivo è uno solo: per il Governo sarebbe stato molto difficile impegnarsi per un anno intero, visto che la Legge di Bilancio annovera appunto voci di spesa annuali, e rinunciare al gettito fiscale che proviene dal carburante in Italia.

Che cosa dovrebbe fare quindi ora? Non servono decisioni rivoluzionarie, basta un decreto come quelli che sono stati emessi dai governi Draghi e Meloni nei mesi scorsi sul taglio delle accise, con importi differenti. La cattiva notizia? Per il momento nessuno ha parlato di decreti e decisioni a riguardo, non arriva alcuna indiscrezione e sembra che nessuno nell’Esecutivo stia pensando ai prezzi della benzina e del diesel e a che cosa fare con le accise. La Manovra scade oggi, 31 dicembre, da domani quindi salta tutto e i 18 centesimi al litro di sconto spariranno, con conseguenti aumenti dei prezzi del carburante alla pompa come regalino di “buon anno”.

È chiaro che il Governo potrebbe ascoltare le richieste legittime dei suoi cittadini, ma ovviamente non ha alcun obbligo di assecondarle. Per questo non è detto che sconterà nuovamente i prezzi del carburante il prossimo anno.

L’unica notizia positiva è che al momento i prezzi alla pompa continuano a scendere (Quotidiano Energia). Al 28 dicembre le rilevazioni sottolineavano infatti prezzi medi tra i più bassi degli ultimi tempi, dovuti anche alle quotazioni del petrolio in discesa. Aspettiamo però quello che succederà nel 2023.