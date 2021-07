Lapo Elkann cede Garage Italia ad una società svizzera

editato in: da

Garage Italia, società fondata da Lapo Elkann, entra in Youngtimers Ag, società quotata nella borsa svizzera, lo Swiss Stock Exchange. Il componente della famiglia Agnelli rimane, comunque, uno dei principali azionisti della nuova azienda con il 23,04% del capitale sociale. La Youngtimers è attiva nel mercato delle auto da collezione e punta al coinvolgimento delle giovani generazioni di clienti e di piano aziendali focalizzati sull’e-commerce.

Nel comunicato di conferma dell’operazione, Elkann spiega che Garage Italia si è consolidata nel panorama automobilistico italiano acquisendo una presenza importante nel corso degli ultimi anni, mentre gli investimenti dalla svizzera saranno destinati allo sviluppo del brand nel mondo. I 35 milioni in arrivo da Youngtimers verranno utilizzati per finanziare acquisizioni strategiche. L’organigramma aziendale sarà invece ufficializzato entro la fine di agosto 2022.

Quanto al ruolo di Lapo Elkann, il nipote di Gianni Agnelli, non sarà più presidente esecutivo, ma rimarrà all’interno della nuova società con altre responsabilità. L’ormai ex amministratore delegato di Garage Italia si è invece dimesso, ma rimarrà comunque in Youngtimers in qualità di socio.

Contestualmente, Elkann ha fondato una nuova startup, precisamente ancora una Newco (azienda senza ancora un oggetto sociale definito) denominata Love, incentrata sul settore della nautica, anche se non è ancora dato sapere quali saranno le attività specifiche di questa nuova società.

Garage Italia è stata fondata nel 2015 con l’inaugurazione della sede sociale presso l’ex stazione di servizio Agip in Piazzale Accursio a Milano, nel cui edificio era presente, sino al 2019, anche un ristorante gestito dallo chef stellato Carlo Cracco ed un atelier automobilistico.

Dall’estro artistico di Lapo Elkann, infine, è nato il restyling della Fiat 500 dell’ultimo decennio, auto poi prodotta in numerosissime versioni, commercializzata in molti Paesi e diventata uno dei prodotti di punta dell’azienda torinese ora parte del Gruppo FCA, che oltre a Fiat include anche Chrysler Automobiles.