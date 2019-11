Lampeggiare per segnalare posto di blocco, perché è vietato

editato in: da

Come ben tutti sappiamo, o almeno dovremmo sapere, se vediamo un posto di blocco sulla strada che percorriamo, nonostante l’istinto e la solidarietà siano forti, è assolutamente vietato segnalare la loro presenza agli automobilisti che incrociamo.

Eppure succedono comunque ancora episodi di questo tipo, di recente infatti un uomo di Pistoia è stato multato dal comandante provinciale dei Carabinieri perché ha lampeggiato con gli abbaglianti alle auto che incrociava, appunto per segnalare la presenza di un posto di blocco. Il problema è che l’automobilista, un 56enne di Pistoia, tra le auto che ha incrociato ha lampeggiato anche a quella di servizio del comandante.

Quest’ultimo, dopo aver controllato e verificato quello che stava succedendo, ha provveduto immediatamente a fermare l’auto con l’ausilio del proprio autista e quindi ha deciso di contestare la sanzione amministrativa per “uso improprio dei dispositivi di segnalazione luminosa”, visto che come abbiamo detto è assolutamente vietato fare gli abbaglianti per segnalare posti di blocco.

L’Arma dei Carabinieri ha spiegato che l’intervento del comandante “non è dipeso dal semplice fatto che era stata violata una norma del Codice della Strada, bensì dal particolare tipo di violazione posta in essere. Invero, il comportamento dell’uomo è stato molto grave poiché avrebbe potuto mettere in guardia dalla presenza dei Carabinieri dei potenziali malviventi, sia in procinto di commettere un reato o già compiuto, sia per indurli a cambiare strada e quindi sottrarsi al controllo”.

Il comandante stesso, protagonista della vicenda, ha spiegato la questione con le seguenti parole: “I servizi preventivi non hanno solo il compito di elevare contravvenzioni come talvolta ed erroneamente taluno pensa, bensì quello di svolgere un controllo del territorio con il fine di prevenire e reprimere i reati nonché di monitorare i movimenti di soggetti di interesse operativo. L’utilizzo dei lampeggianti per segnalare ad altri utenti della strada la presenza di una pattuglia, di fatto, crea un danno a tale delicata funzione. L’invito è quello di una maggiore collaborazione da parte degli utenti della strada per consentire ai carabinieri ed alle altre Forze di Polizia di espletare nel migliore dei modi il loro servizio nell’interesse della collettività tutta”.

Adesso che avete ben chiara la situazione e i motivi per cui è molto meglio evitare di tenere questo sciocco comportamento, raccomandiamo di stare attenti.