All’Asta la Lamborghini del Papa per un prezzo ‘stellare’

editato in: da

La Lamborghini Huracan autografata da Papa Francesco nel novembre del 2017 è stata venduta all’asta per una cifra stellare.

Il Pontefice ha incontrato il Presidente della Lamborghini e i responsabili di Omaze, gli uomini che hanno curato la vendita all’asta dell’esemplare. Ad aggiudicarsela è stato un cittadino facoltoso della Repubblica Ceca. In tutto sono stati raccolti 900 mila euro dalla vendita dell’automobile. Di questi, 200 mila euro verranno usati per la ricostruzione del seminario e di un asilo ad Haiti, entrambi distrutti dal tremendo sisma che ha colpito il paese nel 2010.

Il resto della somma raccolta dalla piattaforma Omaze tramite le donazioni degli iscritti che hanno partecipato alla lotteria per aggiudicarsi la Lamborghini, è destinato ad altre opere di beneficenza. Verranno aiutate la Comunità Papa Giovanni XXIII che si occupa di donne vittime della tratta e della prostituzione, alla Fondazione “Aiuto alla Chiesa che Soffre” per ricostruire la Piana di Ninive e ad altre due associazioni di beneficenza indicate direttamente da Lamborghini: Giacam e Amici Centrafrica Onlus.

La Lamborghini Huracan RWD Coupé personalizzata, era stata donata dalla Casa del Toro a Papa Francesco il 15 novembre del 2017. Il Santo Padre l’aveva benedetta personalmente e autografata, rendendo la vettura ancora più unica. Nel gennaio del 2019, il bolide è stato messo in palio per beneficenza all’asta organizzata dalla piattaforma Omaze. Agli iscritti bastava fare una donazione dai 10 ai 5 mila dollari americani per poter far parte del gruppo di fortunati che potevano essere estratti e aggiudicarsi l’automobile. La raccolta delle donazioni arrivate è destinata ad opere di carità.

Il vincitore dell’auto, un cittadino della Repubblica Ceca, oltre a diventare il proprietario della vettura autografata da Papa Francesco, è stato ricevuto dal Pontefice in un’udienza privata. La Lamborghini Huracan RWD Coupé è dotata di un motore 5.2 V10 aspirato con 540 Nm di coppia e capace di erogare una potenza di 580 cavalli. Con una cilindrata di 5204 cm3, la Lamborghini del Papa è in grado di arrivare ad una velocità massima di 320 chilometri orari e di accelerare da 0 a 100 chilometri all’ora in 3.4 secondi netti. Il cambio è meccanico sequenziale con la possibilità di farlo funzionare anche in automatico a controllo elettronico a 7 rapporti.