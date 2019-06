La sexy truffa per farsi tamponare in auto. Ecco di cosa si tratta

editato in: da

Occhio alla truffa del ‘pongo’, ecco come funziona

Una truffa in salsa piccante, è quella che pare aver ingegnato una coppia per farsi rimborsare dopo un tamponamento in auto.

Il nuovo stratagemma in chiave sexy, e anche alquanto pericoloso, è successo in provincia di Pordenone e viene raccontato dai giornali locali.

In base a quanto raccontato un uomo ha evitato questa nuova truffa solo grazie alla sua prontezza di riflessi dopo che sul sedile posteriore dell’auto che lo precedeva una donna si è mostrata senza slip.

La vettura (forse una Fiat Uno o una Volkswagen Polo) ha poi frenato bruscamente, quasi inchiodando.

Se l’uomo alla guida non avesse prontamente frenato a sua volta, l’impatto sarebbe stato inevitabile, con la conseguenza della colpa dell’incidente a carico di chi tamponava.

Ora gli agenti sono alla ricerca dell’automobile in questione, per evitare che si verifichino altri episodi.