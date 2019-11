Kia e-Niro, premio come migliore auto elettrica

editato in: da

I Business Car Awards sono organizzati dall’omonimo magazine in Gran Bretagna, una manifestazione che si rivolge a quasi 20.000 decision maker nell’ambito delle flotte aziendali. L’auto di cui parliamo oggi è Kia e-Niro e la citiamo perché ha vinto un premio importante.

Il crossover a propulsione completamente elettrica e zero emissioni infatti ha guadagnato il titolo di migliore auto elettrica proprio nell’ambito dei Business Car Awards di quest’anno, riuscendo così a battere, nella classifica finale, un lotto molto qualificato di rivali ecosostenibili.

Concorrevano infatti a ricevere lo stesso premio anche la Jaguar I-Pace, la Hyundai Kona Electric di cui abbiamo tanto parlato anche di recente, la famosa Audi e-Tron, grande elettrica della Casa dei Quattro Anelli, e ancora la MG ZS EV e la Nissan Leaf.

Stuart Thomas, direttore della flotta di AA (l’automobile association britannica), ha commentato la decisione presa dai giudici in merito alla migliore auto elettrica ai Business Car Awards 2019 e ha così sottolineato: “Kia e-Niro combina la capacità di gamma di un’auto elettrica premium con l’accessibilità di un crossover da famiglia ad alte specifiche. Kia rende l’esperienza di proprietà di un’auto elettrica molto semplice e stabilisce un nuovo punto di riferimento”.

Kia ovviamente non ha presentato solo la Niro elettrica, ma anche altre vetture della sua gamma, e tra queste ce ne sono state altre che hanno ottenuto dei riconoscimenti nell’ambito dei premi di questa manifestazione organizzata in Gran Bretagna da Business Car.

Vediamo infatti la Kia Ceed, che da poco ha vinto il titolo di Car of the Year agli Intelligent Instructor Awards, in quest’occasione invece si è aggiudicata il secondo posto nella categoria Best Car Medium-Medium. La Kia Stinger invece era stata selezionata per il premio Driver’s Choice e infine la Kia Stonic è stata in lizza per il titolo di Best Compact Suv.

John Hargreaves, general manager per il settore fleet and remarketing di Kia Motors Uk, ha dichiarato con entusiasmo: “È bello vedere una tale gamma di modelli Kia riconosciuti nell’ambito dei premi quest’anno. Tutti offrono opzioni di flotta uniche per le aziende, sia che si tratti di un’opzione elettrica come l’e-Niro o di un modello focalizzato sul guidatore come Stinger. I veicoli Kia sono continuamente elogiati per la loro affidabilità e convenienza senza compromessi su qualità e stile, motivo per cui sono una scelta perfetta per le flotte aziendali”.