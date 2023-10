Stop alla produzione di due grandi icone che hanno dominato la scena del mercato auto europeo in questi ultimi anni, una lunga carriera che ha permesso loro di vendere milioni di unità nel Vecchio Continente e in Italia. Eppure si sa, tutto evolve e si rinnova, quindi anche il mercato auto e la produzione delle Case automobilistiche segue il corso dell’innovazione e dell’ammodernamento.

Una notizia che ci lascia un po’ increduli, a tratti perplessi. Jeep Renegade e Fiat 500X , che sono tre le vetture più amate e vendute del Gruppo Stellantis in Europa e in Italia, molto probabilmente nei prossimi anni non si faranno più.

La conferma

Il destino di Fiat 500X e Jeep Renegade quindi pare ormai scritto: le due grandi vetture sono destinate a uscire di scena nei prossimi anni, come è stato confermato nei giorni scorsi durante un incontro tra i sindacati e i rappresentanti dello stabilimento Stellantis di Melfi. Proprio nella fabbrica di Melfi verrà avviata la produzione di ben cinque nuove auto elettriche: ebbene, spazio alle novità allora. Come già anticipato da tempo, i modelli che verranno prodotti saranno la nuova Lancia Gamma recentemente annunciata, due vetture di DS Automobiles, la nuova Opel Manta e l’erede di Jeep Compass.

Ed è proprio durante questo incontro che, oltre a confermare l’arrivo di ben 5 nuovi modelli elettrici del Gruppo Stellantis, che verranno prodotti nello stabilimento italiano di Melfi, in Basilicata, è stato annunciato anche lo stop alla produzione della Jeep Renegade, un’auto che sta facendo la storia ormai, e di Fiat 500X, altro modello particolarmente amato.

La produzione del crossover italiano di Fiat terminerà entro la fine del prossimo anno, quindi non manca molto, mentre nel 2025 dovremo dire addio anche alla Renegade. Sembra inoltre che non arriverà alcuna erede della 500X, come invece si vociferava alcuni anni fa. Sappiamo però che il segmento è stato arricchito già con la nuovissima Fiat 600 e il prossimo anno verrà svelata anche la nuova Panda. È tutto pronto, non ci resta che attendere.

Le eredi

Al contrario, per Jeep Renegade invece dovrebbe essere prevista un’erede. Non sappiamo ancora molto a riguardo, né come sarà e nemmeno se manterrà lo stesso nome. L’unica cosa che sappiamo è che sarà più grande della Jeep Avenger, la sorellina elettrica (ma non solo) della Casa, che sta letteralmente conquistando il mercato dal momento del suo lancio, a cui abbiamo assistito. È la prima Jeep che monta una motorizzazione elettrica, anche se viene venduta ancora anche della versione a benzina. Soprattutto per Paesi come il nostro, ancora non proprio totalmente propenso a elettrificare completamente la mobilità su strada.

Tornado all’erede di Jeep Renegade (qui il listino prezzi), quello che è certo è che sarà assolutamente votata per la guida in fuoristrada e che molto probabilmente (è ormai certo) verrà realizzata solo nella versione 100% elettrica, come succederà per l’intera gamma del brand, e come accadrà progressivamente per tutti i marchi che fanno parte del settore auto. Che piaccia o no, l’Europa – nonostante i mille dubbi e i timori – ha deciso che dal 2035 (o forse qualche anno dopo) le auto con motore termico (salvo rare eccezioni ancora da confermare) non potranno più essere vendute. Siamo tutti chiamati a prepararci al cambiamento epocale.