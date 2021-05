Jeep in campo per la ‘Partita del Cuore’: quando si gioca

editato in: da

La stagione calcistica per Jeep non è ancora finita, infatti il marchio del Gruppo Stellantis scenderà un’altra volta in campo domani sera, martedì 25 maggio 2021 alle ore 21 per la trentesima ‘Partita del Cuore’ che si terrà a Torino, all’Allianz Stadium.

La “Nazionale Italiana Cantanti” sfiderà i “Campioni per la Ricerca”, che metteranno in mostra sulle proprie divise il brand Jeep affiancato dal logo 4xe (lo abbiamo visto sulle nuove maglie della Juventus) in uno dei principali eventi benefici d’Italia.

Federica Panicucci sarà la madrina della serata, che verrà trasmessa su Radio 105 e su Canale 5 in diretta. La presentatrice dovrà gestire le celebrità presenti, e non poche, primi fra tutti i capitani delle due squadre, Enrico Ruggeri per i Cantanti e Andrea Agnelli per i Campioni per la Ricerca. Ma per una così importante causa benefica, come avviene solitamente, si sono mossi veramente in tanti. I Campioni per la Ricerca infatti potranno contare sulla presenza in campo di John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon e i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, solo per citarne alcuni.

Sul fronte opposto c’è l’ormai rodata squadra dei Cantanti fondata ormai 40 anni fa, nel 1981, che è riuscita a devolvere in beneficienza più di 100 milioni di euro in questi anni, grazie a differenti eventi che sono stati in grado di coinvolgere sempre più partecipanti e che nel tempo hanno guadagnato una grande popolarità anche fuori dal nostro Paese.

In questa 30° edizione della ‘Partita del Cuore’ verranno raccolti i fondi da destinare al rinnovamento delle dotazioni tecnologiche della Radioterapia dell’Istituto di Candiolo IRCCS; l’obiettivo è quello di consentire in particolare l’acquisto di una nuova Tomoteraphy, un’apparecchiatura molto avanzata, in grado di assicurare un servizio di alto livello nei trattamenti radioterapici.

Una grande esperienza solidale da realizzare e un nuovo e sfidante obiettivo da raggiungere, anche grazie al marchio Jeep che, come insegnano i suoi 80 anni di storia, rappresenta il mezzo ideale per chiunque voglia superare i propri limiti e tracciare strade nuove anche verso la mobilità sostenibile. Questo profondo impegno del brand è rappresentato dal logo 4xe che vedremo sulla maglia, proprio al fianco del marchio, sulla divisa dei Campioni per la Ricerca.

4xe rappresenta il nuovo 4×4 secondo Jeep, lo abbiamo già visto. Evolve il concetto di capability per arricchirlo con sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida. La nuova tecnologia 4xe equipaggia i SUV made in Italy Compass e Renegade 4xe, le plug-in hybrid più vendute in Italia, e l’icona Wrangler 4xe, la versione Wrangler più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzata.