Jeep e Juventus ancora insieme sulle nuove maglie

La nuova versione plug-in hybrid dell’icona Jeep

Il logo 4xe spiccherà sulla nuova divisa dei giocatori della Juve per la prossima stagione calcistica, affiancando il marchio Jeep. Come ben sappiamo, il simbolo 4xe rappresenta la nuova tecnologia ibrida plug-in ed è sintesi di capability off road ed evoluzione green.

Debutta in anteprima in occasione della finale di Coppa Italia con l’Atalanta che si giocherà oggi. La divisa bianconera riproporrà le storiche strisce verticali bianche e nere, con una grafica tradizionale. Il logo 4xe sottolinea l’evoluzione del brand verso la mobilità sostenibile. 4xe è il nuovo 4×4 secondo Jeep, un’evoluzione del concetto di capability che si arricchisce di sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida.

Come abbiamo visto in questi mesi, la nuova tecnologia 4xe è una dote dei SUV made in Italy Compass e Renegade 4xe, che sono le auto plug-in hybrid più vendute in Italia, e anche del Wrangler 4xe, la versione più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzata. La nuova divisa verrà indossata per la prima volta nella finale di Coppa Italia di oggi 19 maggio e nel prossimo fine settimana in occasione dell’ultima giornata di campionato.

Nel percorso evolutivo del marchio Jeep di Stellantis, nuovo colosso nato a gennaio 2021, l’elettrificazione è un aspetto fondamentale e rappresenta l’impegno a diventare leader anche nelle tecnologie per una mobilità sempre più sostenibile. Questo non toglie il fatto che non verranno mai meno i valori storici di avventura, autenticità, libertà e passione che contraddistinguono il brand da sempre.

Grazie alla tecnologia ibrida plug-in, i modelli Jeep 4xe plug-in hybrid sono i SUV della Casa più performanti e divertenti da guidare di sempre, letteralmente capaci di “andare ovunque e di fare qualsiasi cosa”. Allo stesso tempo sono le auto ideali per la guida quotidiana in città, anche in modalità full-electric a zero emissioni.

Jeep festeggia proprio quest’anno il suo 80esimo anniversario, all’insegna della libertà e della volontà di superarsi e di stabilire sempre nuovi primati e di abbracciare nuove tecnologie, proiettandosi sempre verso i successi del futuro. Una filosofia che accomuna Jeep a Juventus, una partnership vincente nata nella stagione 2012-2013, all’insegna di valori affini quali autenticità e passione, che ha portato alla conquista di 17 titoli tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana in 9 stagioni, dando la possibilità di scrivere pagine memorabili nella storia del calcio italiano. Quando si parla di Jeep e Juventus, è lecito pensare alla storia gloriosa che le contraddistingue e che alimenta il loro fascino a livello globale.