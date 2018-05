Jaguar Land Rover lancia nuove mappe 3D per i tracciati off-road

editato in: da

Una nuova avventura per Jaguar Land Rover, che lancia sui navigatori un nuovo sistema di mappe moderno.

Si tratta di mappe tridimensionali per i tracciati off-road da fare con qualsiasi mezzo, a piedi, in auto, in bici o anche sugli sci. Sono state realizzate in collaborazione con Fatmap. Si tratta quindi di percorsi fuoristrada visibili in 3d, realizzati dall’Inmotion Venture, la Divisione Venture Capital di Jaguar Land Rover, che ha realizzato quest’innovazione, insieme a Fatmap, che è una società che si occupa di cartografia tridimensionale e dispone di una piattaforma on line di Avventura Outdoor, realizzata per tutti gli amanti dell’off-road. Grazie a queste nuove tecnologie, tutti gli amanti del running o della mountain bike, piuttosto che di altri sport quali lo sci, l’alpinismo, l’escursionismo, potranno navigare in maniera più semplice sui tracciati non convenzionali, i cosiddetti fuori pista. Le innovazioni dei sistemi di mappatura degli ultimi tempi erano tutte concentrate sugli ambienti urbani, e tutto il resto del mondo era sempre rappresentato in modi antichi, superati e non chiari. Oggi, questa nuova piattaforma globale, come dichiara Misha Gopaul, Chief Executive Officer di Fatmap, è rivolta al bisogno sempre più alto delle persone di privilegiare le attività all’aria aperta, per riuscire a scappare dalla quotidianità. La missione quindi è quella di aiutare questi utenti a vivere avventure migliori e in condizioni di sicurezza, cercando di diventare quindi la guida per i migliori viaggi, quella di cui non si potrà più fare a meno una volta provata. InMotion Viaggi, secondo Fatmap, è il partner perfetto per raggiungere questi obiettivi.

Queste nuove mappe tridimensionali adottate da Jaguar Land Rover realizzate per atleti, professionisti e amanti dell’outdoor, garantiranno la pratica dei suddetti sport nella massima sicurezza e con completa libertà di movimento anche sui tracciati più difficili. Secondo Sebastian Peck, Managing Director di InMotion Ventures, per la strategia dell’azienda è molto importante avere la capacità di fornire le migliori esperienze digitali. InMotion Ventures ha in programma molti investimenti nelle prossime generazioni di tecnologie dedicate ai viaggi e alle avventure in outdoor e la società si ritiene molto stimolata a collaborare con Misha Gopaul ed il suo Team alla Fatmap per realizzare il più avanzato strumento per poter scoprire e conoscere a fondo anche i territori più ostili e irraggiungibili.