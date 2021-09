Iveco Multivaxvan, il veicolo che trasporta un milione di vaccini

La campagna vaccinale continua e, nonostante le proteste e i pareri contrastanti su quello che stiamo vivendo, l’obiettivo è certamente quello di tornare a una vita normale e annientare il Coronavirus, che tra il 2020 e il 2021 ha praticamente sconvolto le nostre vite.

Tanti i cambiamenti causati dalla situazione epidemiologica, oltre a quella legata ai vaccini, è sempre più accesa la questione del Green Pass che, come abbiamo visto, a partire dal 15 ottobre diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori, sia per i dipendenti pubblici che privati. Per quanto riguarda invece i trasporti, la questione cambia di poco, la Certificazione Verde serve infatti per alcune categorie di mezzi pubblici (che abbiamo specificato) e non per altre. Continuano ad essere in vigore le stesse regole invece per quanto riguarda i viaggi in auto, tra conviventi e non.

Ma torniamo alla questione vaccini e al grande supporto che moltissime società stanno dando nella lotta contro il Coronavirus. Oggi è la volta di Iveco Defense Vehicles e G.G.G., che hanno consegnato il Multivaxvan al Commissariato dell’emergenza Covid, un veicolo multiruolo che può contenere fino a un milione di dosi circa, congelate da 0 a -80 gradi. Mezzo che potrà poi essere convertito e diventare anche un centro trasmissioni in caso di calamità oppure un posto comando.

Il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, ha commentato: “Ci aiuterà a portare i vaccini fino all’ultimo miglio in giro per l’Italia. Ancora una volta si vede concretamente che quando si fa squadra si vince, anche con la sinergia fra pubblico e privato”. Lorenzo Guerini, Ministro della Difesa, ci tiene a sottolineare che il nuovo Iveco Multivaxvan è “un grande e ulteriore esempio della capacità di innovare della nostra industria per la Difesa, che con competenza ed eccellenza nella ricerca e nello sviluppo, genera ricadute importanti anche nell’occupazione”.

Parlando nello specifico del mezzo, il grande van pesa 7 tonnellate e supporta un carico di altre 4, secondo quanto dichiarato direttamente dall’AD di Iveco Defence Vehicles. Claudio Catalano, durante la presentazione. Giovanni Grasso, della G.G.G. (azienda che si occupa della realizzazione di ambulanze con biocontenimento, radiologie e terapie intensive mobili, una delle produttrici dei presidi sanitari mobili che stanno dando grande supporto nella lotta al Coronavirus) aggiunge: “È un importante contributo che volevamo offrire al Paese in un momento difficoltà”.