Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte: 123RF Gli italiani puntano sempre di più sulle auto usate

Crescono gli acquisti di auto usate da parte degli italiani e il divario con le vendite di auto nuove aumenta in modo significativo. Questo dato emerge chiaramente dall’analisi del mercato italiano nel corso del primo semestre del 2023. Per tenere bassi i costi, inoltre, gli automobilisti continuano a guardare con interesse alle auto con più di 10 anni di età.

Questa categoria rappresenta circa la metà delle transizioni di auto usate nel nostro Paese. Nel frattempo, si registra un calo del rapporto tra radiazioni e nuove immatricolazioni, che fa aumentare il numero di auto inquinanti all’interno del parco circolante, allontanando l’obiettivo di rendere più sostenibile il settore.

I numeri dell’usato

I primi sei mesi del 2023, come riportato da IlSole24Ore, chiariscono l’attuale stato del mercato delle quattro ruote in Italia. Nonostante i buoni dati sulle immatricolazioni di auto nuove, infatti, le auto usate continuano a far registrare numeri record. Tra gennaio e giugno gli automobilisti italiani hanno acquistato 1.469.000 auto usate. Si tratta di un numero di gran lunga superiore a quello registrato dalle auto nuove, che si fermano a 844.000 unità.

Il rapporto tra auto usate e auto nuove vendute tocca un nuovo massimo. Nel primo semestre del 2023, infatti, è pari a 1,8. Significa che per ogni auto nuova immatricolata in Italia vengono vendute quasi 2 auto usate. Si tratta di un dato nettamente superiore al 2019, prima che la pandemia alterasse completamente gli equilibri del mercato. L’ultimo dato pre-Covid, infatti, vede il rapporto tra auto usate e auto nuove vendute in Italia a 1,6.

Crescono le auto con più di 10 anni

C’è un altro dato che fotografa chiaramente l’attuale stato del mercato italiano: le auto con più di 10 anni diventano sempre più protagoniste del mercato dell’usato. In passato, infatti, gli automobilisti che si rivolgevano all’usato puntavano principalmente su auto con meno di 10 anni che, nel 2010, rappresentavano il 75% del mercato. Il settore è cambiato notevolmente in questi anni.

Oggi, infatti, le auto con meno di 10 anni e le auto con più di 10 anni hanno una quota di mercato molto simile. Le auto usate con più di 10 anni, infatti, rappresentano circa la metà delle vendite di auto usate in Italia.

Il dato, quindi, conferma l’interesse degli automobilisti italiani verso l’acquisto di auto con qualche anno in più sulle spalle, soprattutto per ridurre la spesa. Questa tendenza, però, ha una conseguenza: le auto usate pesano sull’ambiente e allontanano il raggiungimento dei target di sostenibilità del settore delle quattro ruote.

La crescente richiesta di auto usate con oltre 10 anni si traduce in un calo delle radiazioni in rapporto alle nuove immatricolazioni. Prima del Covid, infatti, le radiazioni rappresentavano circa l’80% delle immatricolazioni complessive: ogni 10 auto nuove in arrivo sul mercato, quindi, 8 auto usate venivano rimosse dal parco circolante. Ora, invece, il rapporto è cambiato in modo netto.

Nonostante un calo complessivo delle immatricolazioni, rispetto ai livelli pre-Covid, le radiazioni sono il 60% delle nuove immatricolazioni. Di conseguenza, il parco circolante continua a presentare un’età avanzata, con emissioni medie ancora alte per via dell’elevato numero di auto con più di 10 anni ancora in attività.