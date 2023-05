Intelligenza artificiale: aumenta il costo dell’Rc Auto

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Rischio aumento costi Rc Auto a causa dell'intelligenza artificiale

Si parla sempre più spesso di AI, intelligenza artificiale, viva da anni ma in rapido sviluppo nell’ultimo periodo. Ormai ha invaso ogni settore della nostra vita e ogni aspetto del quotidiano e ora entra anche nel mercato assicurativo, rischiando di destabilizzarlo e portando delle conseguenze negative sulle tariffe che vengono applicate dalle compagnie assicurative agli automobilisti.

Quali sono i rischi

È quello che emerge grazie alle ricerche e analisi dell’Aiped, l’associazione italiana dei periti ed estimatori danni, che – come riporta l’ANSA – ha portato il caso sul tavolo della Consap.

Secondo quanto affermato dall’Aiped: “L’intelligenza artificiale sta progressivamente sostituendo l’attività sul campo dei periti assicurativi. Oggi si assiste a un vero stravolgimento del concetto di perizia: l’utilizzo sempre più diffuso dei sistemi da remoto, perizie in authority, videoperizie e addirittura il crescente ricorso alla IA da parte delle compagnie di assicurazioni pone seri dubbi sulla compatibilità di tali modalità operative con il quadro normativo che consente la stima del danno solo ai periti iscritti al ruolo”.

Luigi Mercurio, il presidente dell’Aiped, sostiene: “I pericoli di tali cambiamenti non sono solo per gli operatori del settore, ma anche per i cittadini e gli assicurati. Una perizia svolta da remoto o tramite IA, oppure condotta da operatori non qualificati, non consente di accertare con precisione la complessità di un danno da sinistro stradale. Questo significa che, in caso di sottostima dei danni, l’assicurato riceverà un risarcimento inferiore a quello cui avrebbe diritto. In caso di sovrastima, invece, la compagnia subirà un maggiore costo che sarà scaricato sugli utenti finali attraverso un incremento delle tariffe Rc Auto, che negli ultimi mesi, come certifica anche l’Istat, hanno ripreso a crescere”.

Secondo quanto dichiarato da Mercurio, la perizia deve essere il risultato delle attività di accertamento, di analisi e di valutazione, è fondamentale per certificare “la migliore tecnica riparativa, la qualità delle riparazioni a regola d’arte, la sicurezza per l’automobilista, la giusta quantificazione del danno”.

L’intelligenza artificiale rivoluziona l’automotive

Ancora oggi l’AI è qualcosa di difficile comprensione per la maggior parte degli esseri umani, nonostante sia ormai applicata in settori trasversali. Aiuta infatti a gestire le reti elettriche, a rivelare possibili tumori, a scegliere capi di abbigliamento negli e-shop e, adesso, entra anche nel settore automotive, per rivoluzionare il modo di vendere le auto usate.

Carvago abbraccia questo trend e collabora per un progetto di intelligenza artificiale con il Politecnico di Praga, (ČVUT). Nell’ambito del Programma operativo “Imprese e innovazione per la competitività (OP PIK)”, il gruppo EAG, di cui Carvago fa parte, ha avviato una partnership con gli esperti di intelligenza artificiale del Laboratorio di scienza dei dati del Centro universitario per l’efficienza energetica degli edifici (UCEEB) del ČVUT.

Carvago e l’Università stanno lavorando a differenti progetti di ricerca unici nel loro genere, i più promettenti dei quali saranno messi in pratica. L’intelligenza artificiale si sta già dimostrando uno strumento straordinario nell’elaborazione di grandi volumi di foto di auto usate.

Come funziona il nuovo sistema che si serve dell’AI? Riordina decine di migliaia di immagini a una velocità senza eguali, a seconda che mostrino gli esterni, gli interni o altre parti del veicolo. Riconosce sia il modello di auto che il brand, oltre all’angolazione da cui è stata scattata la foto.

La ricerca non si ferma alla sola elaborazione delle foto. L’intelligenza artificiale aiuta gli analisti di Carvago a ricavare dal testo delle inserzioni, informazioni su equipaggiamento, riparazioni importanti o sull’esistenza di un libretto di manutenzione. L’azienda vorrebbe così generare le descrizioni degli annunci in base ai parametri estratti sulle automobili.