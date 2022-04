Traffico da bollino rosso sulle Autostrade per Pasqua

Torna il bollino rosso sulle autostrade. Non che gli automobilisti ne sentissero bisogno ma, per alcuni versi, può essere considerata addirittura una buona notizia. Dopo aver trascorso le ultime due Pasque in casa per colpa del Covid, gli italiani possono finalmente tornare a viaggiare anche in primavera.

E, nella stragrande maggioranza dei casi, non andranno “molto lontano”, preferendo restare in Italia anziché andare all’estero. Facile prevedere, dunque, giorni piuttosto caldi sulle strade e autostrade italiane. Giorni da bollino rosso per il traffico, come detto. Queste, almeno, le previsioni fatte da Autostrade per l’Italia e altri istituti, che hanno provato a prevedere quali saranno i giorni peggiori per mettersi in marcia.

Traffico: le previsioni per l’esodo di Pasqua 2022

Secondo un’indagine svolta da Coldiretti, gli italiani che hanno scelto di approfittare del lungo ponte di Pasqua per partire sono ben 14 milioni. Di questi, il 90% (poco più di 12,5 milioni) resterà in Italia, affollando grandi città, città d’arte e località costiere (nella speranza, termometro permettendo, di riuscire anche a fare il primo bagno dell’anno).

Complice anche la chiusura anticipa delle scuole in molte Regioni italiane, i primi disagi si sono già registrati nel corso della giornata di giovedì 15. Il picco dell’esodo di Pasqua 2022 è previsto però per la mattinata di sabato 16, quando la gran parte degli italiani si metterà in auto per raggiungere la meta prescelta. Il maggior flusso dovrebbe interessare l’A1 Milano-Napoli nella sua interezza e l’A14 Bologna-Taranto nella sua interezza. Insomma, gli italiani si sposteranno principalmente verso il Sud Italia, sperando nella clemenza del meteo.

Uno scenario simile si avrà, ovviamente, anche nei giorni del contro-esodo. Già lunedì 17 potrebbero registrarsi diversi disagi, legati principalmente alle gite fuoriporta per Pasquetta, ma non solo. Nel tardo pomeriggio, quando ai rientri dalle scampagnate si sommeranno quelli di chi torna a casa. Una situazione che dal rosso tende al nero, insomma, e che si protrarrà per l’intera giornata di martedì, quando buona parte dei 12 milioni di vacanzieri farà ritorno a casa.

Esodo di Pasqua 2022: le misure per contenere i disagi

Autostrade per l’Italia e gli altri gestori autostradali hanno messo in atto alcune misure per agevolare il flusso dei vacanzieri. In particolare, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti permetterà di alleggerire il traffico e velocizzare la circolazione in entrata e uscita dalle grandi città.

Lo stop ai mezzi pesanti (fatta eccezione per chi trasporta merci e prodotti deperibili, ovviamente) sarà attivo in queste fasce orarie:

domenica 17 aprile: 9:00 – 22:00;

lunedì 18 aprile: 9:00 – 22:00;

martedì 19 aprile: 9:00 – 14:00.

Inoltre, sempre nell’ottica di facilitare chi si mette in viaggio per le vacanze di Pasqua, Autostrade per l’Italia ha deciso di sospendere temporaneamente tutti i cantieri stradali più ingombranti, così da garantire almeno due corsie di marcia sempre sgombere nella direzione prevalente di traffico.

Come restare aggiornati sulle condizioni del traffico in autostrada

Prima di mettersi in viaggio vale comunque la pena informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale. Chiamando i numeri di Autostrade (840.04.21.21) e CCISS (1518) si potranno chiedere aggiornamenti sul traffico lungo tutta la rete autostradale italiana.

In alternativa, potremmo utilizzare una delle tante app di navigazione (Google Maps e Waze, tanto per citarne due) che mostrano lo stato del traffico anche su strade secondarie e propongono itinerari alternativi se ingorghi e rallentamenti dovessero rallentare eccessivamente il viaggio.