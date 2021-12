Incredibile Norvegia, auto diesel e benzina quasi sparite

Le nuove auto alimentate a benzina e a gasolio, come ben sappiamo, molto probabilmente tra pochi anni non ci saranno più. Sono destinate a sparire dalla circolazione, e oggi non solo l’Europa, ma anche il Giappone e alcun Stati degli USA si stanno già preparando a questa ‘trasformazione’.

È iniziata infatti la transizione elettrica nel Vecchio Continente, sappiamo bene quali sono gli obiettivi nel nostro continente per i prossimi anni. C’è da dire, però, che un Paese su tutti è avanti almeno una decina d’anni rispetto agli altri: stiamo parlando della Norvegia, già nota per le grandi opere ecosostenibili. Il mese scorso, caratterizzato in Italia da una situazione ancora drammatica per il mercato auto, le vetture tradizionali vendute in Norvegia sono state solo il 5% del totale.

Questo significa che la transizione elettrica è già ad un ottimo punto, le vetture a zero emissione e ibride infatti sono le vere protagoniste del settore automotive del Paese. A novembre 2021 sono stati distribuiti in tutto 11.274 modelli elettrici BEV, con un forte aumento del 60,3% e arrivando al 73,8% del market share. Forte anche il mercato dell’usato, le BEV di seconda mano acquistate dagli automobilisti norvegesi infatti sono state 1.116, 432 i nuovi van elettrici.

Che dire a proposito dei modelli ibridi? Sono stati 2.653 i veicoli plug-in hybrid distribuiti in tutto a novembre 2021, con un calo dell’11% e al 17,4% del mercato. Questo significa che la mentalità dei norvegesi è già quasi totalmente pronta ad accogliere solo veicoli 100% elettrici, passando oltre anche ai modelli ibridi. I mezzi elettrici venduti in tutto, tra BEV e PHEV sono stati in totale 13.927.

Mild Hybrid e Full Hybrid rappresentano solo il 3,8% del totale, ma il dato più significativo riguarda le vetture diesel, quasi completamente sparite in Norvegia, occupano oggi infatti solo il 2,7% delle vendite, per non parlare dei modelli a benzina, il 2,3% delle immatricolazioni. Tra le auto preferite dai norvegesi in vetta c’è ancora la Tesla Model 3, molto amate anche la Volkswagen ID.4, la Tesla Model Y, la Ford Mustang Mach-E, l’Audi e-tron, la Skoda Enyaq iV, la Nissan LEAF, la Polestar 2, la Mercedes-Benz EQC, la Hyundai IONIQ 5, la Volkswagen ID.3, l’Audi Q4 e-tron e la MG ZS EV.