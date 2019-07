Incidente frontale: distrutta la costosa Batmobile

editato in: da

La Batmobile con motore Lamborghini da 560 CV

L’incidente è avvenuto a Dunkerque, lo youtuber Seb Delanney ha distrutto la Batmobile scontrandosi con una Renault Scenic.

È così che l’auto del supereroe Batman, che tutti noi pensiamo sempre possa essere realmente indistruttibile, è andata invece in mille pezzi a causa di uno scontro molto violento con un’altra vettura. Il mezzo dell’uomo pipistrello, che immaginiamo possa avere la stessa resistenza di un carro armato, invece ha mostrato di avere una normale carrozzeria che non può ovviamente resistere agli urti.

Siamo forse soliti vedere la Batmobile guidata dal supereroe nei film, attraversando muri e lanciando lontano tutte le auto che incontra sul suo percorso, senza alcune difficoltà. Noi però non siamo gli attori della pellicola e non siamo nemmeno dei supereroi e quindi nel mondo reale queste cose non accadono, ecco perché la Batmobile è andata distrutta.

Si tratta dell’esemplare unico che monta un motore Lamborghini sotto il cofano e che purtroppo è stata coinvolta in un incidente a Dunkerque, nei pressi di Calais, in Francia. Lo Youtuber Seb Delanney è l’uomo che vi si trovava al volante e che è andato a sbattere violentemente contro una Renault Scenic.

Le circostanze in cui è avvenuto l’incidente non sono ancora chiare nemmeno le motivazioni del forte impatto. Le due auto sono rimaste seriamente danneggiate, soprattutto la Batmobile super appariscente e unica dal valore di un milione di euro, che ha subito dei danni ingenti. Entrambi i conducenti delle due auto protagoniste fortunatamente ne sono usciti illesi. Restando alle dichiarazioni rilasciate da Delanney, l’incidente è stato inevitabile e purtroppo la scarsa visibilità della Batmobile è stata una delle cause principali del problema che ha portato al forte impatto.

L’auto in oggetto è una replica che prende ispirazione dal mondo dei videogames e in particolar modo dal capitolo Batman Arkham Knight. È stato il costruttore svedese Caresto a realizzarla utilizzando una struttura in carbonio e inserendo un motore V10 di Lamborghini, in grado di sprigionare l’eccezionale potenza di 570 cavalli.

È dal 2016 che lo youtuber ha acquistato la Batmobile ed è entrato a far parte di Team Galag, la società di tuning araba che ha mostrato le foto ufficiali della macchina sul proprio profilo Instagram, annunciando che presto la vettura unica e speciale verrà rimessa a nuovo.