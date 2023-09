Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari 488 Pista, incidente: l'assicurazione rifiuta il risarcimento dei danni

Sappiamo benissimo quanto sia importante, oltre che obbligatorio per legge, viaggiare sul proprio mezzo con l’assicurazione attiva. È fondamentale per la propria e l’altrui sicurezza, per ottenere il risarcimento in caso di sinistri e/o danni su strada.

Ci sono dei casi in cui la copertura RC Auto obbligatoria però potrebbe non estendersi a qualsiasi tipologia di incidente stradale, oppure può addirittura capitare che il contratto venga siglato nel modo sbagliato. E dopo l’episodio che stiamo per raccontare, è meglio prestare parecchia attenzione a questo aspetto.

Lo sfortunato proprietario di una Ferrari

Chiamarlo sfortunato sembra proprio una barzelletta, visto che nelle sue mani ha (o aveva?) una delle auto più belle e desiderabili del Cavallino Rampante. Parliamo infatti del proprietario di una bellissima Ferrari 488 Pista da quasi 300mila euro, supercar italiana sportiva e potente, che purtroppo è stato protagonista – in Cina – di un sinistro mentre guidava il suo bolide, rimasto praticamente distrutto dal colpo preso.

La beffa? Per un errore sarà costretto a sborsare ben oltre 100mila euro di danni, visto che l’assicurazione ha deciso di non rispondere.

Che cos’è successo

Secondo quanto si dice sul web, e infatti è stato pubblicato (su alcuni canali) anche il video del terribile schianto (in cui l’automobilista fortunatamente è uscito illeso), la Ferrari 488 Pista si sarebbe praticamente schiantata a tutta velocità contro un lampione. Una delle telecamere di una Tesla Model S P100D che viaggiava sulla stessa strada della Ferrari incidentata ha ripreso le immagini del sinistro, il video pare poi essere stato pubblicato su YouTube.

A quanto riferito dai rumors che circolano sul web nelle ultime ore (ovviamente si tratta di un episodio che ha fatto parlare molti) sembra che il proprietario alla guida della sua Ferrari volesse quasi sfidare il conducente a bordo della sua elettrica Tesla.

Pare infatti che la Ferrari 488 Pista continuasse a farsi vedere ai lati della vettura della Casa di Elon Musk. A un certo punto però il guidatore della Ferrari ha perso il controllo del mezzo, sembra che la supercar di Maranello abbia proprio perso aderenza al posteriore, iniziando a sbandare e andando a schiantarsi quindi contro un palo della luce.

Oltre il danno, le beffa

Ma che significa “oltre il danno anche la beffa”? L’assicurazione non pagherà, come abbiamo dichiarato in apertura, o almeno non sembra intenzionata a farlo. Le autorità locali hanno diffuso delle immagini che riguardano proprio l’incidente e i danni che purtroppo la Ferrari 488 Pista ha subito: l’anteriore della supercar sembra praticamente distrutto.

Ma la compagnia assicurativa che dovrebbe garantire la copertura all’assicurato ha deciso di non rispondere e ha dichiarato infatti di non voler risarcire i danni riportati a seguito del sinistro.

C’è una spiegazione, secondo la compagnia, che dichiara che nel momento della stipula della polizza le foto inviate erano sfuocate e quindi non davano la possibilità di leggere esattamente i numeri della targa. Non è molto chiara la situazione, in realtà. Il proprietario della Ferrari è rimasto senza parole: oltre ad aver distrutto la sua bellissima supercar e aver rischiato la vita, oggi si trova pure a dover pagare di tasca sua tutti i danni.