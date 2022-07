Incentivi auto e moto, 5 milioni dal Comune di Milano

Come funziona il bonus per i milanesi

Dei 5 milioni totali che il Comune mette a disposizione dei cittadini, due sono riservati alle imprese e i restanti tre invece ai cittadini che risiedono nel capoluogo. Potrà beneficiare del bonus chi acquisterà un mezzo a basse o zero emissioni, a patto che rottami un vecchio veicolo inquinante.

Al momento non abbiamo ancora in mano le informazioni dettagliate del bando, ma sappiamo che il contributo sarà erogato a coloro che decideranno di comprare (o lo hanno già fatto) un mezzo ibrido, elettrico o a benzina – tra il 1° gennaio scorso e il 31 dicembre 2022, quindi tutto l’anno - che ha un prezzo di listino del valore massimo di 45.000 euro.

C’è anche una differenza sostanziale che dipende dall’ISEE del cittadino:

per reddito fino a 12.000 euro, la somma erogata dal Comune verrà maggiorata del 30% ;

; per chi ha reddito ISEE compreso tra 12.000 e 15.000, è prevista una maggiorazione del 25% ;

; somma maggiorata del 20% per reddito compreso tra 15.000 e 20.000 euro.

Cos’ha dichiarato ad oggi il Comune di Milano

Secondo quanto specificato dall’Amministrazione Comunale, il cittadino che comprerà l’auto nuova, caratterizzata da un valore di emissioni di CO2 fino a 20 g/km – in questo caso quindi solo elettriche – se ha un reddito oltre i 20.000 euro, potrà ricevere fino a 9.000 di bonus euro, se invece non raggiunge i 12.000 euro di ISEE, allora potrà beneficiare della somma di 12.480 euro. Oltre alle auto, sono compresi nell’incentivo anche motocicli e ciclomotori, in questo caso il bonus erogato è pari al 60% del costo totale del mezzo, con un valore di 3.000 euro massimo.

Perché il Comune differenzia l’incentivo a seconda del reddito

Milano ha deciso di aiutare coloro che hanno ridotte possibilità economiche e quindi favorire l’acquisto di una vettura non inquinante anche ai cittadini con reddito medio/basso. Ovviamente il focus è svecchiare il parco auto ed eliminare il più possibile i modelli vecchi e inquinanti che circolano in città, che sono ancora troppi. C’è da dire anche che, nel capoluogo lombardo, dal 30 settembre le auto diesel Euro 5 non potranno più circolare nelle aree B e C.

Non dimentichiamo la situazione che caratterizza oggi il mercato auto: sappiamo che la consegna dei veicoli nuovi sta subendo ormai da mesi continui ritardi. Per questo motivo il Comune di Milano ha deciso di posticipare il divieto di accesso nelle aree B e C a chi ha già sottoscritto un contratto di acquisto per un’auto nuova ed è in attesa (proroga valida fino alla consegna della macchina).

I fondi per le imprese

Due milioni di euro di fondo sono destinati alle imprese – micro, piccole, medie, artigiane, lavoratori autonomi con partita IVA e enti del terzo settore. Tutte realtà che possono richiedere il bonus per cinque veicoli al massimo, compresi anche in questo caso i veicoli a due ruote, cicli e motocicli. Si attende la pubblicazione dei bandi per fare richiesta.