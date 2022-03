Incentivi auto 2022: al via ma con un obbligo

Abbiamo parlato, nelle scorse settimane, dei nuovi incentivi auto che verranno varati dal Governo per portare una nuova forma di sostegno a un settore che, ormai da due anni, sta vivendo una situazione di crisi senza precedenti. Tutto è iniziato con le chiusure forzate per il contenimento del Covid, ma si sono aggiunte anche la carenza di microchip e la guerra in Ucraina.

Mancano ormai pochi giorni per scoprire come saranno assegnati i 700 milioni di euro a sostegno del mondo dell’auto previsti per il 2022, non sappiamo ancora come verrà suddiviso il denaro, ma ci sono delle ipotesi.

Le anticipazioni sui bonus auto

Al momento pare che il Governo abbia deciso di affiancare alla divisione degli incentivi auto per fasce di emissioni inquinanti (come in passato), anche l’obbligo di rottamazione previsto per tutte le auto che hanno almeno 10 anni di età. Non è tutto, molto probabilmente diminuirà anche il tetto massimo di spesa, e questa decisione – chiaramente – escluderà dal bonus molti veicoli che invece erano contemplati negli “sconti statali” gli scorsi anni. In molti non sono d’accordo, di questo ne avevamo già parlato.

Facciamo un focus sull’obbligo di rottamazione, che prima valeva solo per la fascia di emissioni 61-135 g/km di CO2. L’ipotesi è che invece, nel 2022, questo limite verrà esteso anche a tutti gli altri mezzi, pure quelli delle fasce 0-20 e 21-60 g/km C02. E ora un passo indietro: le concessionarie auto sono state accusate aver monopolizzato i fondi del Governo lo scorso anno, e per questo la misura appena ipotizzata escluderebbe i rivenditori dall’accesso ai bonus. In che senso? Metterebbe la parola fine all’uso della cosiddetta auto-immatricolazione, abitudine che molte concessionarie hanno usato gli anni scorsi per poter avere accesso ai fondi.

Anche le aziende sarebbero escluse da questa novità, la maggior parte infatti non hanno flotte di vetture con più di 10 anni d’età. Pare che l’Esecutivo voglia inserire anche un altro limite: il possesso sul mezzo da rottamare di almeno 12 mesi.

Che dire invece sulla riduzione del tetto massimo di spesa? Abbassando il limite del prezzo di listino, molte delle auto incluse nei bonus degli anni scorsi, quest’anno si troverebbero invece fuori (e lo abbiamo già visto alcuni giorni fa, con ovvie lamentele annesse e connesse). Il passaggio dovrebbe essere dai 50.000 a 35.000 euro per auto nella fascia 0-20, 35.000 per la fascia 61-135 grammi di CO/km, da 50.000 a 45.000 per la fascia 21-60.

Il nuovo schema di bonus auto per il 2022

Come anticipato, pare che lo schema dei nuovi incentivi previsti per quest’anno segua ancora il criterio per fascia. Parliamo in particolare di:

2.000 euro per auto con emissioni di CO2 61-135 g/km;

4.000 euro per emissioni 21-60 g/km;

6.000 euro per la fascia 0-20 g/km.

Chi compra l’auto non dovrà far nulla, il concessionario prenoterà infatti il bonus usando l’apposita piattaforma online.

Nelle ultime si è parlato di un’ulteriore cambiamento rispetto alla bozza. Come sappiamo, infatti, sono stati messi a disposizione 700 milioni dal Governo per il 2022. L’intera somma dovrebbe essere destinata ai consumatori, anche nei prossimi anni. Infatti il piano pluriennale dello Stato prevede 1 miliardo di euro all’anno per il periodo 2023-2030.