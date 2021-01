Incentivi auto 2021, al via gli ecobonus per comprare l’auto

editato in: da

Finalmente disponibili i 700 milioni di euro per tutti i cittadini che decideranno di acquistare un veicolo a basse emissioni nel 2021, sia per quanto riguarda i motocicli L1, e quindi tutti i motorini con cilindrata 50 cc, le auto M1 con al massimo 8 posti, e la nuova categoria N1, di cui fanno parte i veicoli commerciali leggeri.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato in una nota che proprio da questa mattina alle ore 10 (lunedì 18 gennaio 2021), tutti i concessionari hanno la possibilità di accedere sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per inserire le prenotazioni del contributo. Il Mise ha spiegato anche che, grazie alla Legge di Bilancio 2021, come sappiamo, sono state stanziate altre risorse dedicate al fondo automotive, che vanno a sommarsi a quelli che erano i contributi già previsti con la Legge di Bilancio del 2019 e anche coi i due dl, Rilancio e Agosto, dello scorso anno.

Sono stati aggiunti altri 120 milioni di euro validi per tutto il 2021 ai fondi per i contributi concessi ai veicoli che hanno emissioni comprese tra 0 e 20 g/km e tra 21 e 60 g/km. Oggi così il totale delle risorse ammonta a 390 milioni di euro, 270 milioni infatti erano già stanziati e si possono aggiungere ulteriormente i residui degli anni passati. Gli incentivi sono suddivisi in questo modo:

veicoli con emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km: 6.000 euro con rottamazione e 4.000 senza;

veicoli con emissioni di CO2 da 21 a 60 g/km: 2.500 euro con rottamazione e 1.500 senza.

Alle due fasce si possono aggiungere 2.000 euro con rottamazione e 1.000 senza rottamazione fino al 31 dicembre 2021, sommando anche lo sconto del concessionario di almeno 2.000 euro o 1.000 euro (con o senza rottamazione di un vecchio veicolo). Le due fasce di emissioni 61-90 g/km e 91-110 g/km sono state raggruppate in una unica da 61 a 135 g/km, finanziata con 250 milioni di euro. Il finanziamento precedente è esaurito. È previsto un bonus di 1.500 euro per 6 mesi e solo con rottamazione, con un ulteriore sconto della concessionaria di almeno 2.000 euro. Sui veicoli commerciali leggeri N1 e M1 speciali, come anticipato, è stata inserita un’altra agevolazione in proporzione alle emissioni e finanziata con 50 milioni di euro.