In auto senza mascherina: scatta la maxi-multa

Erano nella stessa auto senza mascherina pur non essendo congiunti e per due ragazzi di Modena è arrivata la max-multa.

A Carpi (Modena) i due giovani sono stati sanzionati dai carabinieri per 373 euro ciascuno, sanzione già aumentata di un terzo poiché elevata a bordo di un veicolo.

L’episodio in questione rientra nell’ambito dei controlli per il contrasto alla diffusione del Coronavirus e al rispetto del recente Dpcm.

Mascherina in auto: le regole

Per quanto riguarda l’uso della mascherina in auto l’orientamento è quello di distinguere se il passeggero è convivente o meno.

In caso di conviventi in auto non vi sarà l’ obbligo di indossare la mascherina e nessun distanziamento sociale all’interno dell’autovettura.

Diverso se in auto dovremo trasportare amici o parenti: in tal caso nessuno potrà accedere al sedile anteriore accanto al guidatore e si potranno trasportare solo due passeggeri con obbligo di mascherina.

Tale obbligo può essere derogato, oltre che nell’ipotesi in cui il conducente viaggi da solo, anche in quella in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico in vetro o plexiglas fra la fila anteriore e posteriore della macchina, come in alcuni taxi.