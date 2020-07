In auto senza mascherina, scatta la maxi multa da 500 euro

editato in: da

Nei pressi di Reggio Emilia cinque ragazzi sono stati multati in quanto non rispettavano le minime norme anti-Covid viaggiando su un’auto di grossa cilindrata senza alcun dispositivo di protezione. L’autista è risultato pure positivo all’alcooltest e gli è stata ritirata la patente di guida. La notizia è riportata dal sito web del Resto del Carlino.

Il controllo dei Carabinieri ha accertato che nessuno degli occupanti indossava i dispositivi di protezione necessari per il contenimento della diffusione del coronavirus, oltre al mancato rispetto della distanza tra loro. Tutti gli occupanti sono stati colpiti da una sanzione amministrativa per un importo complessivo di 2.666 euro, ovvero 533 euro per ogni persona presente nell’auto.

Nonostante la situazione dei contagi stia migliorando nel nostro paese, è bene ricordare che restano ancora in vigore le regole sul distanziamento sociale e sono valide anche se si utilizza la propria auto per gli spostamenti.

Se si viaggia in auto con persone non conviventi al massimo si potrà stare in tre persone in una vettura da cinque posti ed in cinque in una da sette posti. Infatti, nessuno può sedersi al fianco del conducente e possono sedersi al massimo due passeggeri per ciascuna fila posteriore, con l’obbligo per tutti di indossare la mascherina.