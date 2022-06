Il diesel al self supera la quota limite: serve un intervento urgente

Continuano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa. Questa mattina (17 giugno 2022) anche la media nazionale dei prezzi del gasolio in modalità self service supera quota 2 euro/litro. Un livello che si era raggiunto all’inizio di marzo, quando però non era ancora in vigore il taglio dell’accisa di 30,5 centesimi al litro deciso dal governo a partire dal 22 marzo. Senza considerare lo sconto fiscale, oggi saremmo a 2,31 euro/litro.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di due cent quelli del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati su circa 15mila impianti.

Elenco prezzi medi di benzina e diesel

Benzina self service a 2,066 euro/litro (+8 millesimi, compagnie 2,074, pompe bianche 2,047)

Diesel self service a 2,004 euro/litro (+13, compagnie 2,010, pompe bianche 1,989).

Benzina servito a 2,188 euro/litro (+8, compagnie 2,232, pompe bianche 2,101)

Diesel servito a 2,132 euro/litro (+11, compagnie 2,177, pompe bianche 2,044).

Gpl servito a 0,829 euro/litro (invariato, compagnie 0,838, pompe bianche 0,819)

Metano servito a 1,816 euro/kg (-2, compagnie 1,856, pompe bianche 1,785)

Gnl 1,954 euro/kg (-5, compagnie 1,959 euro/kg, pompe bianche 1,950 euro/kg)

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,136 euro/litro (servito 2,368), gasolio self service 2,081 euro/litro (servito 2,319), Gpl 0,923 euro/litro, metano 2,086 euro/kg, Gnl 1,959 euro/kg.

Il Governo sta lavorando al cosiddetto decreto “aiuti bis”, dove ancora una volta si penserà come ridurre nuovamente le accise su benzina e diesel. La sottosegretaria all’economia Alessandra Sartore conferma che l’Esecutivo è all’opera per il nuovo decreto: “Ci sarà un nuovo dl su bollette e carburanti”, ha spiegato a TgCom24.

Al momento il lavoro è in fase embrionale, dalla prossima settimana si entrerà nel vivo della programmazione degli aiuti per i cittadini; la strada da seguire è già tracciata. Basterà seguire le orme di quello che è stato fatto nei mesi scorsi, prolungando nuovamente le misure per mitigare il problema del caro benzina e bollette.