Hyundai ad agosto raddoppia l’Ecobonus

Hyundai è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti, ma anche all’ambiente e all’ecosostenibilità, e oggi lo dimostra nuovamente. La Casa automobilistica infatti, per il mese di agosto, ha deciso di ripresentare la campagna “Maxi rottamazione”, che offre sino a 6.800 euro di vantaggi per tutti coloro che effettuano la rottamazione di una vettura più vecchia di 10 anni.

La Casa di Seul raddoppia di fatto l’Ecobonus statale. La maxi rottamazione è cumulabile con l’elargizione pubblica per tutti i veicoli aventi diritto, con vantaggi importanti su una vasta gamma di modelli Hyundai, dalla i10 sino al SUV compatto Kona.

Inclusa nel programma vantaggi anche la nuova Bayon, il prodotto più recente del segmento SUV della Casa coreana. La proposta di Hyundai è valida per tutti i veicoli immatricolati precedentemente al 31/12/2010. Le offerte si possono abbinare al finanziamento I-Plus, personalizzato e flessibile, dove al termine il cliente può decidere se tenere l’automobile, sostituirla o restituirla.

Con questa iniziativa Hyundai vuole proporre, a tutti gli automobilisti con le condizioni sopradescritte, di mettersi alla guida di un nuovo prodotto, fornendo altresì un miglioramento sostanziale in termini di sicurezza individuale e di impatto ambientale, contribuendo nel proprio piccolo al rinnovo del parco circolante italiano, che secondo i dati UNRAE nel 2020 ha una età media pari a 11 anni. Oltre alla serie I (i10, i20, i30), la Maxi Rottamazione è disponibile anche nelle motorizzazioni ibrida e mild-hybrid del SUV Kona.

Rientra nel piano vantaggi anche la nuova Bayon, il SUV più recente di Hyundai. Grazie all’Ecobonus statale rilanciato lo scorso 2 agosto, questo veicolo con motore 1.0 T-GDI 48V 100CV offre ai clienti un vantaggio di 4.400 euro, sempre in caso di rottamazione di un’autovettura con anzianità pari o superiori a 10 anni. Il nuovo Urban SUV Hyundai si distingue per un design slanciato ed elegante, oltre che per il suo ampio spazio di carico e una dotazione top di gamma.

Hyundai Bayon offre cerchi in lega da 16”, luci diurne a LED, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera, display touchscreen da 8” con connettività Apple CarPlay e Android Auto e base per la ricarica wireless degli smartphone. Oltre a questa dotazione, sono presenti i più avanzati sistemi di guida assistita Hyundai Smart Sense, come il Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli, il mantenimento attivo della corsia ed il rilevamento della stanchezza del conducente.