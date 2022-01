L’hypercar Peugeot eletta più bella dell’anno

La Hypercar Peugeot 9X8, presentata a luglio 2021, ha attirato l’attenzione dei giurati del Festival internazionale dell’Automobile e gli addetti ai lavori del design delle autovetture: “Sono molto orgoglioso di ricevere questo premio che riconosce la qualità del lavoro delle equipe del Design e di Peugeot Sport che hanno lavorato assieme a questo progetto”, spiega Matthias Hossann, Direttore del Design di Peugeot. “La qualità degli scambi con il team Peugeot Sport è stata eccezionale, sia a livello tecnico che umano”.

Peugeot 9×8, vettura dai tocchi fluidi e speciali

Peugeot 9X8 è una vettura da competizione di nuovissima generazione che parteciperà al prossimo Campionato del Mondo Endurance in programma nei prossimi mesi, contiene tutte le peculiarità estetiche contemporanee specifiche del marchio francese: postura felina, linee fluide esaltate da tocchi di sportività, fiancate slanciate e strutturate e, naturalmente, la firma luminosa con i tre artigli, caratteristica della casa del Leone. Dettagliate ed elegante, Peugeot 9X8 fa suscitare emozioni e rappresenta la velocità. La Peugeot 9X8 è già un oggetto che rappresenta rivoluzione estetica e tecnica, un’avventura di design estremo.

L’abitacolo della nuova 9X8 rappresenta l’esempio del know-how del Design di Peugeot, ed è basato sul concetto dell’i-Cockpit, una caratteristica essenziale del brand del gruppo Stellantis. Come per il progetto di un modello di serie, la cura messa nel preparare il design degli interni rivela lo stesso livello di esigenza del progetto esterno.

Peugeot 9X8 è stata progettata nella sua totalità per offrire ai conducenti maggiore ergonomia e intuitività. Per quanto riguarda la propulsione, Peugeot 9×8 monta un powertrain ibrido a quattro ruote motrici che associa un motore V6 2.6 litri biturbo da 680 CV collocato in posizione posteriore a un motore/generatore elettrico da 200 kW (272 CV) in posizione anteriore.

I Premi del Festival Internazionale dell’Automobile sono dedicati ogni anno alle più belle realizzazioni nel settore automobilistico. Questi riconoscimenti vengono elargiti da una giuria di esperti provenienti dai settori dell’auto, della moda, della cultura, del design e dei media presieduta dall’architetto Jean-Michel Wilmotte.

La Peugeot 9×8 debutterà in gara nel 2022

Come detto in precedente, oltre al Campionato Endurance WEC 2022, Peugeot 9×8 sarà protagonista anche nella rinomata gara “24 ore di Le Mans”, in programma la prossima estate, dove si potrà capire quali risultati sarà in grado di conseguire questa vettura. Da tempo non era presente un’autovettura così particolare e dal design esclusivo. Sviluppata per primeggiare nella Categoria Le Mans Hypercar, tale prototipo ha fatto una comparsata nella nostra 6 Ore di Monza nello scorso luglio.

Tecnologia all’avanguardia è il filo rosso che ha contraddistinto la progettazione di questa autovettura particolare, un susseguirsi di disegni e strumentazioni tridimensionali che permettono di essere visualizzate in modalità realtà virtuale.

Non è noto se per questa hypercar sarà realizzato in futuro un prodotto per la vendita, ma tutti gli appassionati di questo ramo sportivo e tutti coloro che hanno avuto possibilità di ammirare Peugeot 9×8 vorranno salirci, almeno per fare un giro di circuito, per vivere un’esperienza unica in qualità di pilota di leggendarie supercar, come quelle che solcano gli asfalti della magnifica competizione d’oltralpe.