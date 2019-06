Haval sbarca in Italia e vuole conquistare il segmento dei suv

editato in: da

Il brand Haval fa parte del Gruppo Great Wall e annuncia ora il suo debutto ufficiale sul mercato italiano con un nuovo suv.

Si tratta del modello H2, facente parte del segmento C, con un rapporto tra la qualità e il prezzo senza eguali e soprattutto con una dotazione di eccellenza. Dal mese di settembre lo vedremo disponibile presso la rete di concessionari che venderanno questo brand. Un marchio molto importante, quello che realizza i volumi di vendita più alti del gruppo di cui fa parte. Dal 2013 è indipendente e si è specializzato nella produzione di suv di alta qualità. Ha conquistato subito la fiducia dei clienti, diventando infatti leader nelle vendite di suv in Cina.

Haval commercializza diversi modelli di suv, dal più compatto H2 al più ampio H9, passando dal versatile H6, il best seller con più di 500.000 veicoli venduti ogni anno. Oggi in Italia sta per essere lanciato il primo H2, che entra a far parte della fascia dei crossover o suv compatti, molto amati sul nostro mercato oggi. Haval ha un obiettivo, quello di diventare il brand principale che produce suv di tutto il mondo, una grande ambizione. Il programma strategico è riuscire a vendere 2 milioni di suv ogni anno, per diventare il numero 1 a livello mondiale.

Tra le varie strategie che il brand sta implementando per raggiungere questi importanti obiettivi c’è sicuramente quella di offrire l’eccellenza dal punto di vista della produzione e anche rafforzare il network di distribuzione, aumentando il numero di concessionari.

Per raggiungere questo traguardo, Haval ha già intrapreso programmi di sviluppo che aspirano al top di gamma non solo dal punto di vista costruttivo, ma anche nel rafforzamento del network di distribuzione e della rete di concessionari. Un altro grande obiettivo del marchio è produrre la gamma di suv a idrogeno più diffusa al mondo. Per fare questo si pone comunque delle direttive, ovvero usare tecnologie moderne, assumere le risorse più valide e collaborare con fornitori affidabili e di tutto rispetto, mantenendo alta la qualità grazie all’uso di robot ad alta precisione.

I veicoli Haval si riconoscono già ora per le loro caratteristiche uniche, le finiture di lusso, design inedito e alta qualità nella realizzazione. Tutte le auto sono progettata con la massima attenzione e costruite per piacere e per durare nel tempo. La nuova Casa automobilistica che debutta in Italia tiene moltissimo alla sicurezza, oltre che al design e alla qualità dei materiali usati.