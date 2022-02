Senza patente da quando aveva 12 anni

Dal Regno Unito arriva una storia che sembra assurda ma è pura realtà: un uomo ha guidato fino alla veneranda età di 83 anni senza aver mai conseguito la patente di guida e senza aver mai assicurato i suoi veicoli, sin dall’età di 12 anni. In pratica ha guidato illegalmente per oltre 70 anni, senza mai essere stato fermato dalla polizia.

L’impresa dell’ormai anziano guidatore si è interrotta quando è stato fermato dalla polizia del commissariato di Nottinghamshire che copre le aree di Bulwell, Rise Park e Highbury Vale verso la fine del mese di gennaio del 2022. L’uomo era alla guida di una Mini One nella cittadina di Bulwell, nei sobborghi di Nottingham, e si trovava vicino a uno store di Tesco, catena di negozi di generi alimentari britannica attiva a livello internazionale.

Gli agenti, dopo averlo fermato, hanno scoperto la sua storia: l’uomo era sprovvisto di patente di guida e non ha mai conseguito la licenza che consente di guidare un veicolo in Gran Bretagna. Allo stesso modo, la polizia ha scoperto che la sua Mini One di colore blu non era assicurata, come non lo erano le altra auto che ha guidato negli ultimi 70 anni.

Lo stesso uomo ha dichiarato candidamente agli agenti di polizia, senza cercare di imbastire alcun tipo di scusa o giustificazione, di guidare da oltre 70 anni senza patente sulle strade del Regno Unito. Stando a quanto riferito dagli agenti del commissariato di Nottinghamshire, l’anziano classe 1938 ha dichiarato di aver iniziato a guidare le automobili dall’età di 12 anni e quindi molto prima di quando la legge gli avrebbe permesso di sostenere l’esame di abilitazione alla guida.

Il “fuorilegge” a bordo dell’esemplare di Mini, Casa automobilistica che ha svelato il nuovo look per i modelli del futuro, ha portato avanti quest’abitudine per tanto tempo, anche grazie al fatto che, stranamente, non è mai stato fermato dalla polizia. Un controllo, in un qualsiasi giorno degli ultimi 70 anni, lo avrebbe costretto a pagare subito una multa salata e, molto probabilmente, a prepararsi per conseguire finalmente la licenza di guida. Invece per anni e anni non si è mai imbattuto in un controllo stradale.

Gli agenti di polizia hanno aumentato i controlli e installato più telecamere

Il commissariato di Nottinghamshire che copre le aree di Bulwell, Rise Park e Highbury Vale, attraverso la propria pagina ufficiale di Facebook, ha scritto un lungo post dedicato a quanto accaduto, sottolineando come l’uomo sia stato fortunato a non aver avuto mai un incidente stradale che avrebbe causato problematiche molto serie in mancanza dell’assicurazione: “Per fortuna non ha mai avuto alcun incidente che potesse causare infortuni o ripercussioni finanziarie a terzi, in caso di sinistri in mancanza di assicurazione” si legge nel post su Facebook.

Sempre attraverso il social network, le forze dell’ordine hanno riferito di aver installato più telecamere, avvisando dunque tutti i conducenti di avere sempre a portata di mano i documenti in regola per non rischiare il ritiro della patente.