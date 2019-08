Guida contromano, il nuovo sistema che avvisa del pericolo

editato in: da

Le varie aziende che mettono grande impegno e contributo per assicurare maggiore sicurezza su strada oggi sono molte.

Bosch è da sempre una di quelle che più si impegna e che mostra di avere a cuore quello che succede appunto a tutti gli utenti presenti sulle strade. Per questo impegna in continuazione risorse per rendere l’utilizzo dei veicoli più semplice per tutti e anche per evitare o almeno ridurre più possibile gli incidenti. Quello che l’azienda svela oggi è una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda l’assistenza da remoto agli automobilisti, per evitare loro dei pericolosi e inaspettati rischi.

Stiamo parlando di un sistema nato grazie all’accordo stilato con la App FM-world e che permetterà a tutti i nostri utenti su strada di usufruire dei vantaggi del wrong-way driver warning sviluppato proprio da Bosch e basato sul Cloud. A cosa serve nel dettaglio? A evitare i rischi che derivano da errori molto gravi di comportamento del conducente di un’auto, come procedere contromano in strade a più carreggiate o svincoli, che possono causare incidenti stradali anche mortali.

Questo nuovo sistema sviluppato da Bosch praticamente in soli 10 secondi avvisa il conducente, attraverso lo smartphone o il navigatore in auto, che sta viaggiando contromano e allerta anche tutti i mezzi che si trovano vicini e quindi in pericolo. Da questo mese questa grande novità di Bosch sarà attiva anche in Italia, grazie all’App FM-world, punto di riferimento per quanto riguarda il settore radiofonico.

Gianluca Busi, CEO di FM-world e 22HBG ha commentato: “”Con l’integrazione del wrong-way driver warning di Bosch offriamo anche un servizio dedicato alla viabilità. Tenendo l’App aperta in background, il guidatore che imbocca la strada contromano viene allertato da una notifica push. Contemporaneamente, sono avvisati del pericolo anche i conducenti connessi all’App che si trovano nelle vicinanze. Questo permette agli automobilisti di salvaguardare la propria vita e quella dei passeggeri”.

Fm-world è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, che sono i principali sistemi di Infotainment per auto. Il wrong-way driver di Bosch trasmette i dati di movimento al Cloud e la tecnologia di Bosch mette a confronto la direzione del veicolo e il senso di marcia consentito, inviando subito il segnale di allerta in caso le due informazioni non corrispondano. In attesa che il sistema divenga dotazione di serie l’azienda sta cercando nuovi possibili partner fornendo il wrong-way driver warning gratuitamente agli sviluppatori di App che utilizzano il segnale GPS, attendiamo gli sviluppi di questa importante novità per la nostra sicurezza.