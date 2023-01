Guida con una mano per filmarsi a 300km/h sull’Autofiori

Anche Matteo Salvini ha commentato l'episodio: "Questo un altro incosciente che la patente non la dovrebbe più vedere a lungo", ha commentato il Ministro delle Infrastrutture.

Nel filmato l’auto sfreccia a 300 chilometri orari in un tratto dell’Autofiori a due corsie dove il limite è di 120 km/h. Il video è stato poi pubblicato su profilo Instagram, piuttosto noto (deutsch_carss), dedicato alle auto tedesche. E' ancora ignota l’identità della persona alla guida ma le autorità stanno lavorando per individuare il folle guidatore.

La Mercedes-AMG E 63 S è un'auto super sportiva che monta il motore V8 biturbo da 4.0 litri in grado di erogare 612 CV di potenza, abbinato al cambio sequenziale a 9 marce e alla trazione integrale. Scatta da 0 a 100km/h in appena 3,5 secondi ed è dichiarata con la velocità massima di 300 orari. Il prezzo di questa 'berlina da corsa' supera abbondantemente i 100mila euro.

Purtroppo non è la prima volta che, pur di mettersi in mostra sui social, qualcuno rischi la vita girando questo genere di video. Lo scorso novembre un 46enne perse la vita alla guida di una Lamborghini dopo essersi lanciato in autostrada a quasi trecento chilometri orari nel tratto dell’A16 Napoli-Canosa. In quel caso il bolide finì per schiantarsi prima contro il guardrail e poi contro il muro della carreggiata.