Green Pass e mezzi di trasporto: cosa cambia l’1 settembre

La validità per tutti coloro che sono coperti dal vaccino è stata estesa da 9 a 12 mesi, e da domani sarà obbligatorio presentare il Green Pass anche per poter viaggiare su treni, traghetti e aerei. Non è tutto, l'obbligo di Certificazione Verde oggi vale anche per tutto il personale scolastico e per accedere all'università (anche per gli studenti).

Da domani 1° settembre solo i soggetti con Green Pass potranno usufruire di aeromobili per servizi commerciali di trasporto di persone, navi e traghetti adibiti per trasporto interregionale (sono esclusi quelli nello Stretto di Messina), treni passeggeri Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone (ma devono essere a offerta indifferenziata, viaggiare su strada in modo continuativo o periodico collegando più di due regioni e con orari, itinerari, prezzi, frequenze prestabiliti), autobus per noleggio con conducente (esclusi quelli per servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale).

Il Governo ha precisato che invece, per tutti gli altri mezzi di trasporto non citati, non servirà il Green Pass, tutto continuerà ad essere come oggi, ovviamente devono essere osservate e rispettate le misure anti contagio, quindi distanze interpersonali e mascherine (vale per tutte le zone, a prescindere dal colore).

Dallo scorso 6 agosto, poi, sono attive altre regole, che continuano ad essere valide: obbligo di Certificazione Verde per consumazioni al tavolo in bar e ristoranti, accesso a piscine, palestra, sport di squadra, centri benessere, spettacoli e eventi, sagre, fiere e congressi, parchi di divertimento e tematici, centri termali, centri ricreativi e sociali (non i centri educativi per l’infanzia), sale gioco e scommesse, concorsi pubblici.

Il Green Pass, che aveva validità di 9 mesi, da oggi invece sarà valido per un anno. Chi è esente dall’obbligo di Certificazione Verde: