Grande novità per il Salone dell’auto di Ginevra

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Gli organizzatori annunciano le date e le novità previste per il Salone di Ginevra 2024

Le date previste per il Salone di Ginevra 2024 sono state confermate, possiamo dire finalmente che l’evento aprirà le porte al pubblico dal 26 febbraio fino al 3 marzo. La kermesse si terrà a Ginevra, tornando nella città svizzera – l’originale – dopo il lungo periodo di pausa causato dalla pandemia di Coronavirus nel 2020.

Due eventi in uno

Per il 2024 ci aspetterà però una grandissima novità. Come hanno già dichiarato e confermato gli organizzatori infatti ci saranno due eventi differenti che si alterneranno. Il prossimo ottobre a Doha si svolgerà l’edizione del 2023 – negli stessi giorni del Gran Premio di Formula 1 – mentre poi vedremo appunto l’edizione del 2024 tornare alle origini, nel territorio svizzero, proprio nella città di Ginevra.

Saranno sette giorni di eventi incredibili a Ginevra. Tutto inizierà il 26 febbraio, sarà infatti la giornata di apertura, ma esclusivamente dedicata alla stampa, pronti per partire poi con il Vip Day con ospiti e incontri speciali il 27 febbraio e finalmente si apriranno le porte al pubblico a partire dal 28.

La rinascita del Salone

Il Salone di Ginevra il prossimo anno presenterà quattro differenti aree tematiche: l’Innovation Pavillon in cui si respirerà aria di nuove tecnologie, il Design District dove l’arte e lo stile faranno da padrone, lo Zero Emission Space dedicato alla mobilità sostenibile e la Adrenaline Zone dove invece saranno esposte le belve sportive.

Il nuovo presidente della fondazione Comitato Permanente del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra è Alexandre de Senarclens, che arriva proprio insieme alla vera e propria rinascita della kermesse svizzera, finalmente, dopo anni di blocchi e attese dovuti alla pandemia di Covid, dal 2020.

Lo stesso Alexandre de Senarcles ha dichiarato: “Sono onorato di accettare la Presidenza di un evento così prestigioso, che contribuisce alla reputazione internazionale di Ginevra e ha un grande impatto sull’economia regionale e sul settore automobilistico nazionale. Per le Case e i loro importatori, rappresenta una vetrina eccezionale per presentare le innovazioni tecnologiche del settore. Oggi lo staff del GIMS è fortemente motivato nell’organizzazione di due saloni: il primo a Doha quest’autunno, l’altro a Ginevra alla fine del mese di febbraio 2024. Sono entusiasta di poter contribuire alla visione strategica del GIMS e di entrare a far parte del Consiglio della Fondazione. Ringrazio i suoi membri, così come il Comitato, per la fiducia riposta nei miei confronti”.

Il direttore generale del GIMS, Sandro Mesquita, ha sottolineato: “Siamo lieti di poter contare su Alexandre de Senarclens, un Presidente esperto e fortemente motivato, che rafforzerà e farà progredire il Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra. Non solo possiede una vasta rete di contatti in ambito nazionale e internazionale, ma ha anche una grande esperienza politica: qualità ideali per guidare la Fondazione e proiettare il GIMS nel futuro”.

E infine anche Maurice Turrettini, presidente uscente della fondazione dopo 12 anni di mandato, ci tiene a salutare e dire: “Nel corso di questi ultimi anni ci siamo dedicati con passione allo sviluppo del Salone, e abbiamo affrontato le sfide poste dalla pandemia COVID-19. Oggi, l’evento si trova in una posizione ideale per costruire con serenità il proprio futuro. Auguro ad Alexandre de Senarclens e alla Fondazione, che ha un posto speciale nel mio cuore, ogni successo”.