GP Formula 1: domenica si corre, dove vedere la gara in TV

Lo scorso week end abbiamo visto le formidabili monoposto sfrecciare sul circuito di Silverstone, in Gran Bretagna, in una gara mozzafiato che ha visto Hamilton al primo posto, volato in alto in classifica, un secondo posto per Verstappen di Red Bull e terzo gradino del podio invece conquistato da Leclerc, Ferrari.

Il campionato 2020 di Formula 1 pare già essere praticamente conquistato da Lewis Hamilton, il super pilota della Mercedes. L’inglese ha appunto conquistato il primo posto anche nel GP di Gran Bretagna, per la settima volta in carriera, facendo grandi numeri nella classifica generale, staccandosi di ben 29 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas, che si è classificato invece undicesimo dopo aver avuto un problema durante gli ultimi della gara.

Si tiene questo week end un secondo appuntamento a Silverstone, per il GP F1 del 70° Anniversario del Mondiale. Altra gara consecutiva sullo stesso circuito, nel Regno Unito. Come ogni fine settimana, le dirette saranno trasmesse da Sky, mentre su TV8 sarà possibile seguire sia le qualifiche che le gare in differita, per chi non ha la possibilità di seguire tutto, passo per passo, in diretta.

Il tutto ha inizio già da oggi, i piloti di Formula 1 sono nuovamente pronti a sfrecciare a bordo delle loro monoposto iper potenti a Silverstone, dell’importante tappa del 70esimo anniversario del GP. Tutto è pronto e si concluderà con la gara di domenica 9 agosto. Vediamo gli appuntamenti e come non perderseli in TV.

Il programma del weekend di Silverstone su Sky Sport F1 Hd e Sky Sport Uno Hd

Giovedì 6 agosto

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 20.30: conferenza stampa (in differita)

Venerdì 7 agosto

Ore 10.30: prove libere F3

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: prove libere 1 F1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.55: prove libere F2

Ore 15.00: qualifiche F3

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 16.00: prove libere 2 F1

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18.00: qualifiche F2

Ore 18.50: prove libere Porsche Super Cup

Ore 20.00: Paddock Live Show

Ore 20.30: Lando Land

Ore 20.45: conferenza stampa Team Principal (in differita)

Sabato 8 agosto

Ore 10.20: gara 1 F3

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: prove libere 3 F1

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.40: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: gara F2Ore 20.00: Paddock Live Show

Domenica 9 agosto

Ore 9.40: gara 2 F3

Ore 11.05: sprint race F2

Ore 12.20: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live gara

Ore 15.10: gara

Ore 17.10: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy

Questa è la programmazione delle gare, è possibile appunto seguire le dirette TV, ma anche riguardare la corsa in differita. La replica in chiaro Formula 1 GP Silverstone 2 sarà domenica 9 agosto alle ore 18.10 su TV8.