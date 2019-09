GP di Russia 2019 di Formula 1: le quote sul vincitore

editato in: da

Dopo un dominio Mercedes durato dodici gran premi, la Ferrari sembra finalmente essere in grado di competere ad armi pari con le Frecce d’Argento.

Lo dimostrano gli ultimi tre gran premi vinti: Belgio, Italia e Singapore. Tre circuiti molto differenti tra di loro, segnale che la terza evoluzione del motore ibrido ha portato i cavalli che mancavano per ricucire il gap con la Mercedes. Un motore che è ora chiamato alla proverbiale prova del 9: confermare quanto di buono ha fatto vedere nelle ultime tre gare in un circuito cittadino davvero molto particolare.

Nel fine settimana, infatti, si torna a correre: dal 27 al 29 settembre il Circus della F1 è in Russia, sulla pista ricavata tra le strade del Villaggio Olimpico di Sochi. Un tracciato sulla carta favorevole alle Mercedes, che da quando si corre a Sochi (2014) hanno sempre vinto. La Ferrari, però, ci ha preso gusto e vuole il poker di vittorie consecutive: Leclerc e Vettel sono pronti a dare battaglia. Tra i favoriti c’è anche Max Verstappen: sui circuiti ad alto carico aerodinamico le Red Bull si sono sempre ben comportate.

GP di Russia 2019: quando si corre

Il GP di Russia 2019 si corre dal 27 al 29 settembre sulla pista di Sochi. Venerdì 27 settembre ci saranno le due sessioni di prove libere, mentre sabato pomeriggio alle 14:00 appuntamento con le qualifiche. Per domenica 29 settembre alle ore 13:10 è fissata la partenza del gran premio.

GP di Russia 2019 di Formula 1: i favoriti per qualifiche e gara

Chi è il favorito per la qualifica e per la vittoria del GP di Russia 2019 di Formula 1? Tanti i pretendenti: dalle due Ferrari, passando per le Mercedes (Bottas è stato sempre molto veloce a Sochi) fino ad arrivare a Verstappen. Per capire chi è il favorito possiamo analizzare le quote dei bookmaker di scommesse sportive.

Per le qualifiche del sabato la lotta a due è tra Hamilton e Leclerc, entrambi quotati a 2,75. Poco più staccato Vettel con una quota di 3,50. Bottas è bancato a 10,00, mentre Verstappen a 20,00.

Per la vittoria del GP di Russia 2019 il favorito sembra essere Lewis Hamiton: il pilota della Mercedes ha una quota di 2,75. Poco più indietro Leclerc (quota di 3,00). Tra i pretendenti per salire sulla posizione più alta del podio ci sono anche Sebastian Vettel (quota di 3,75), Valtteri Bottas (quota di 6,00) e Max Verstappen (quota di 18,00).

GP di Russia 2019: chi fa il giro veloce

Da quest’anno il giro veloce assegna un punto nella classifica mondiale. Nella stagione 2019, i piloti che hanno fatto registrare più volte il giro veloce sono Lewis Hamilton e Max Verstappen, entrambi con 3 punti conquistati. Sono loro due i favoriti per il giro più veloce sulla pista di Sochi per il GP di Russia 2019? Sì, insieme a Charles Leclerc e a Sebastian Vettel, perlomeno secondo i bookmaker online, che quotano il giro veloce dei quattro piloti a 4,00.