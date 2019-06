Gp del Mugello: Brembo incorona Dovizioso, il re della staccata

editato in: da

L’Autodromo Internazionale del Mugello, sede del sesto appuntamento del Campionato del Mondo di MotoGP 2019, presenta aspetti interessanti.

E’ un tracciato non particolarmente impegnativo per il sistema frenante, ad eccezione della staccata al termine del rettilineo principale. Secondo i dati forniti dai tecnici della Brembo, nella fase di frenata in fondo alla discesa che porta alla curva San Donato, si passa da una velocità massima di 355 km/h a 93 km/h.

Una manovra che i piloti effettuano in 6 secondi, per uno spazio percorso pari a 334 metri. In questa delicata fase i dischi freno in carbonio possono raggiungere un picco di temperatura che sfiora i 700 °C.

I dati registrati dalla telemetria dei rispettivi team durante tutto il week-end di gara sono stati raccolti dagli ingegneri Brembo, che equipaggiano con i propri prodotti tutti i piloti della MotoGP, e analizzati attraverso una complessa metodologia matematica che prende in considerazione diversi parametri tecnici tra cui: punto di frenata, decelerazione massima, massima pressione esercitata sulla leva, tempo di frenata ed altro ancora.

Attraverso questi valori è stato possibile determinare la classifica dei migliori “Staccatori”, cioè quei piloti che cominciano a frenare più vicino al punto di corda.

I migliori cinque “Staccatori”

1) Andrea Dovizioso (04) Ducati Ducati Racing Team

2) Marc Marquez (93) Honda Repsol Honda Team

3) Valentino Rossi (46) Yamaha Yamaha Factory Racing Team

4) Danilo Petrucci (9) Ducati Ducati Racing Team

5) Cal Crutchlow (35) Honda LCR Honda Team