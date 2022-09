Google Maps, il modo più semplice per risparmiare benzina

In arrivo anche in Italia una delle funzionalità più utili di Google Maps, almeno per l’epoca in cui stiamo vivendo. Da oltreoceano raggiungerà presto anche il nostro Paese questa nuova opzione che consente all’app più usata del gruppo di Mountain View di far risparmiare benzina.

Vista la situazione in cui stiamo vivendo oggi, con prezzi del carburante alle stelle ormai da mesi – un caro benzina davvero insostenibile e mai visto prima d’ora, nonostante le misure utili ad abbassare i prezzi, prima su tutte il taglio delle accise appena prorogato – questa funzionalità resa disponibile da Google Maps sarà certamente apprezzata anche da tutti gli automobilisti italiani. Si tratta infatti di un sistema che consente di risparmiare benzina, diesel o altro carburante durante i viaggi. Sembra incredibile, ma è proprio così: vediamo come funziona.

Come risparmiare benzina con Google Maps

Visto che la materia prima costa tanto, e purtroppo al momento pare che a questo non ci sia rimedio – o almeno – gli automobilisti poco possono fare, chi si sposta di frequente con la sua auto, per viaggi e tempo libero o quotidianamente per lavoro, apprezzerà certamente questa modalità in grado di far risparmiare carburante. Bisogna avere ancora un po’ di pazienza e aspettare che Google Maps attivi la funzionalità anche in Italia.

Lo scorso mese di ottobre è partita la fase di sperimentazione negli USA e in Canada, più recentemente si è avvicinata a noi, in particolare è comparsa in Germania. Nelle prossime settimane man mano debutterà anche in 40 differenti Paesi europei, come l’Italia, e quindi sarà presto a disposizione di ogni utente. Come si attiva la nuova funzionalità per risparmiare benzina? Innanzitutto basta aprire l’app di Google Maps, digitando la destinazione da raggiungere, ottenendo quindi – come di consueto – tutte le indicazioni stradali. In seguito:

selezionare la voce “opzioni percorso” dal meno principale, cliccando sui tre puntini che compaiono in alto a destra dello schermo;

attivare la nuova casella sulle strade più efficienti, che compare;

selezionare la tipologia di alimentazione della propria auto: diesel, benzina, elettrica o ibrida;

a seconda dei dati inseriti, la nuova funzionalità di Google Maps è in grado di consigliare quale strada percorrere per risparmiare la più alta quantità di carburante.

Attenzione: la strada che l’app suggerisce ovviamente non è sempre la più veloce, ma quella che permette di consumare la minor quantità possibile di benzina o altro. In ogni caso l’utente può scegliere se percorrere il tragitto suggerito, oppure ignorare le indicazioni per risparmiare e seguire un altro percorso.

Quanto si risparmia con la nuova funzionalità di Google Maps

Al momento non abbiamo ancora dei dati certi e verificati, ma secondo quanto dichiarata da Google, la nuova funzionalità della sua app di mappe permette di risparmiare circa il 30% del carburante totale, con un aumento dei tempi previsti per raggiungere la destinazione pari a circa 9 minuti stimati. Niente male.

Sono gli algoritmi che gestiscono il servizio che elaborano i dati per ottenere queste informazioni utili per l’utente, considerando una serie di fattori importanti, quali l’orario di partenza e arrivo, la presenza di rotonde e di incroci lungo il percorso o ancora le condizioni consuete di traffico su quella tratta di strada.