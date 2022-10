Google Maps ancora più “reale” e vicina all’utente

Fonte: 123RF Le ultime novità dell'app Google Maps

Ci sono differenti novità che Google ha introdotto sull’applicazione di mappe e navigazione più famosa al mondo, la nota Google Maps. I nuovi elementi hanno un unico obiettivo, rendere il rapporto tra l’app e l’utente ancora più interattivo e reale. Nuove funzioni che migliorano l’esperienza d’uso.

Abbiamo parlato moltissime volte di Google Maps e, in generale, di tutti i nuovi elementi e servizi che Big G ha introdotto per rendere sempre più fruibile e innovativa la sua applicazione. Abbiamo elencato, nei mesi scorsi, anche alcune delle funzioni che non tutti ancora conoscono. L’utilizzo dell’app e delle sue funzionalità oggi diventa sempre più vicino alla realtà. E proprio di recente l’azienda ha deciso di introdurre novità che fanno sembrare Google Maps più simile al mondo reale, o almeno, è quello che ha dichiarato l’azienda stessa.

Quali sono le ultime novità introdotte su Google Maps

Tanti i nuovi elementi che rendono l’applicazione più reale. Il primo riguarda le viste aeree, una delle opzioni che certamente non è nuova sull’app, ma che proprio nei giorni scorsi è stata ammodernata e aggiornata e che oggi dà la possibilità agli utenti di usufruire di più di 250 vedute fotorealistiche di differenti luoghi d’interesse che si trovano in tutto il mondo. È senza dubbio un nuovo elemento che può essere molto utile ai viaggiatori, che serve per vedere in anteprima strutture urbane specifiche e monumenti famosi.

Non è tutto, Google Maps oggi è anche provvista delle ricerche Live View, che rientrano nel tema dell’interattività. Si tratta di un’opzione nuova, che usa la realtà aumentata già presente su Google Maps. Darà la possibilità agli utenti di “visitare” i luoghi vicini in modo più intuitivo, di trovare quel che cercano semplicemente sollevando lo smartphone. Un’altra opzione innovativa che Google ha annunciato per la sua app di mappe darà la possibilità ai viaggiatori di sapere prima se vale la pena visitare una determinata zona o un quartiere, che atmosfera si respira in quegli angoli e in quelle piazze della città.

La nuova opzione, grazie all’intelligenza artificiale e all’aiuto della community degli utenti, è in grado di dare dettagli in anticipo su quello che il viaggiatore potrà trovare nei vari quartieri. Un elemento che sarà disponibile nei prossimi mesi: nel dettaglio Google Maps mostrerà le foto del quartiere selezionato e anche i commenti di chi quel posto lo ha già visitato. Non è ancora tutto, l’app propone viste predittive e immersive dei luoghi, per sapere le condizioni meteo, di traffico, le attività e varie informazioni sui luoghi nei giorni a seguire.

Un altro elemento su cui punta Google Maps: l’ecosostenibilità

Nelle scorse settimane Google Maps ha implementato la funzione che consente agli utenti di risparmiare sul carburante, molto utile, visti gli aumenti dei prezzi alla pompa, che non si arrestano. Come funziona la nuova opzione? Basta impostare il percorso come di consueto, selezionare la voce “opzioni percorso”, attivare la nuova casella sulle strade più efficienti e selezionare la tipologia di alimentazione dell’auto. A seconda dei dati inseriti, la nuova funzionalità di Google Maps è in grado di consigliare quale strada percorrere per risparmiare la più alta quantità di carburante.

Su questa linea della sostenibilità ambientale, verrà introdotta un’altra novità, che interessa i servizi di sharing e di trasporto e le aziende. Tramite Google Maps Platform le società avranno la possibilità di implementare il servizio di “percorsi più sostenibili ed ecologici” per diminuire l’impatto sull’ambiente e anche per risparmiare sui consumi. Un elemento che sarà disponibile a fine anno sull’app Google Maps.