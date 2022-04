Gomme auto: rischio multa salatissima per chi non si adegua

Il cambio gomme è una delle più importanti scadenze da ricordare quando si possiede un veicolo. La legge italiana infatti impone l’adeguamento stagionale degli pneumatici: dal 15 aprile al 15 ottobre (con proroga di un mese) gomme estive, dal 15 ottobre al 15 aprile (sempre con proroga di un mese) gomme invernali o catene a bordo.

Questo è quanto deciso dal Codice della Strada, e non possiamo sgarrare: oltre a rischiare di viaggiare con pneumatici non conformi alle condizioni stradali (e quindi poco sicuri), se si viene “beccati” dalla Polizia si prende anche una multa salata. E quindi oggi, con l’avvicinarsi della bella stagione, dobbiamo sapere che dal 15 aprile scatta l’obbligo (esteso fino al 15 maggio) di cambiare le gomme, e di dotare quindi la propria auto delle coperture estive.

Segnate tutti la data sul calendario, per non trovarvi impreparati ad un eventuale posto di blocco. Gli automobilisti purtroppo spesso sottovalutano questa fondamentale tipologia di manutenzione auto, che è molto importante per la sicurezza stradale; per questo le multe sono così salate: partono da circa 420 euro in su.

Un mese di tempo per provvedere

La legge ci consente di beneficiare di un mese di tempo per sostituire le gomme. Questo significa che la scadenza – è vero – è il 15 aprile, ma ogni automobilista ha tempo fino al 15 maggio (e non oltre) per la sostituzione presso il gommista. Come abbiamo già detto, chi non si adegua entro questa data rischia una multa del valore di 422 euro (o più).

Non è importante montare solo le gomme da neve per l’inverno, o avere con sé sempre le catene. Anche per l’estate è fondamentale scegliere la mescola giusta per gli pneumatici, che sia adatta al rotolamento sull’asfalto anche con l’aumentare delle temperature. È fondamentale per la propria sicurezza stradale e anche per mantenere ottimali le prestazioni della propria auto.

Ma non è tutto: viaggiare con le gomme invernali durante l’estate è anche dannoso per l’ambiente e per le proprie tasche, visto che determina un consumo maggiore di carburante (e non è proprio l’ideale, soprattutto visti gli attuali rincari, oggi mitigati dal taglio delle accise) e di emissioni di CO2, oltre che una più elevata rumorosità. Procedere con le ruote invernali d’estate rende l’auto meno confortevole: il materiale con cui sono prodotti gli pneumatici invernali infatti è ideale per circolare su strade ricoperte di ghiaccio e neve; i tasselli sono più spessi per diminuire le possibilità di “slittamento” e perdita di controllo del mezzo.

Cosa rischia chi non procede al cambio gomme entro la data stabilita

Il cambio gomme è obbligatorio per legge e non provvedervi ha effetti:

sulle nostre tasche;

sulla sicurezza stradale;

sull’ambiente.

Il Codice della Strada prevede per il trasgressore una sanzione amministrativa che va da un minimo di 422 a un massimo di circa 1.700 euro, a seconda dei casi. E non è tutto: gli Agenti provvedono anche al ritiro del libretto.

Attenzione: ci sono degli automobilisti esenti dal cambio gomme. Quali? Si tratta di coloro che decidono di montare gli pneumatici All Season o con un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione.