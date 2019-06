‘GetMyCar’: alla scoperta dell’Airbnb delle auto, ecco come funziona

editato in: da

L’estate è periodo di partenze per la vacanze e forse non tutti conoscono un servizio molto utile che permette di monetizzare la sosta della vostra auto nei parcheggi di ParkinGO.

Stiamo parlando di ‘GetMycar’, una sorta di ‘Airbnb delle auto’: di fatto si tratta di un servizio di noleggio a metà fra il car rental ed il car sharing. A differenza del car sharing ‘classico’ però con questo servizio chiunque può mettere a disposizione il proprio veicolo.

Ma non solo, perché anche concessionari e piccoli noleggiatori, possono valorizzare il parco auto invenduto o quello poco utilizzato utilizzando la piattaforma di ‘GetMycar’.

Per superare la tipica diffidenza dell’italiano medio nel dare la propria auto ad altre persone, ‘GetMyCar’ offre diverse garanzie a tutela di questo servizio di condivisione.

La verifica dei documenti ed il riconoscimento del driver avvengono sia attraverso la piattaforma getmycar.com che nelle location certificate ParkinGO (situate nei principali aeroporti, porti e stazioni italiani ed europei) da personale qualificato.

La condivisione e il ritiro delle auto noleggiate avvengono nelle location certificate ParkinGO dove tecnologie e personale specializzato assicurano lo stato dell’auto rendendo il processo di condivisione sicuro al 100%. Il controllo delle condizioni delle auto in ingresso ed uscita, grazie al ‘ParkinGO Scanner‘, permette di certificare lo stato dell’auto con uno strumento all’avanguardia (l’auto passa attraverso il tunnel “ParkinGO Scanner” dove le telecamere ad alta definizione filmano la vettura a 360° nella fase di ingresso e di uscita).

Per quanto riguarda l’assicurazione, auto, owner e driver sono assicurati per tutta la durata del viaggio grazie ad una polizza temporanea su misura di Europ Assistance, comprensiva di copertura KASKO, furto e incendio, dell’eventuale aumento bonus-malus e servizio di assistenza stradale 24/7.

Nel 2018 con ‘GetMyCar’ sono state prenotate per un noleggio 2100 auto con una media (a noleggio) di 32 euro. Tramite la nuova app di GetMyCar (per iOS e Android) è molto facile iscriversi (gratuitamente) e prenotare l’auto perfetta per un viaggio o un weekend.