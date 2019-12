Futuro della mobilità, tutte le tecnologie avanzate di Nissan

editato in: da

Parliamo del futuro della mobilità ancora una volta, una tematica molto affrontata nella nostra epoca, visto che si cercano costantemente soluzioni che siano in grado di abbassare drasticamente i consumi e soprattutto di salvaguarda l’ambiente.

Tra queste spiccano ovviamente le auto elettriche e tutte quelle motorizzazioni a zero o basse emissioni di CO2. Oggi al centro dell’attenzione c’è Nissan e quello che ha pensato per il futuro della mobilità. I progetti della Casa saranno esposti in occasione del CES 2020, con tantissime attività e dimostrazioni, tra questi ci sono per esempio il concept a zero emissioni Nissan Arya, o ancora il van 100% elettrico realizzato per la vendita di gelati o ancora la pallina da golf ultra moderna e tecnologica in grado di trovare sempre la strada per la buca.

Lo stand di Nissan al CES 2020 è in grado di accogliere numerosi visitatori che potranno sperimentare il nuovo concetto di omotenashi in prima persona, si tratta dell’autentica ospitalità giapponese. Verranno esposti tutti i prodotti in grado di stimolare i cinque sensi e di mostrare in che modo le tecnologie avanzate possono rendere più semplice ed emozionante la vita quotidiana. Le principali attrazioni dello stand saranno prima di tutto il debutto del concept Nissan Arya negli Stati Uniti, un crossover a zero emissioni che presenta la filosofia Nissan Intelligent Mobility e offre una gamma molto ampia di funzionalità e strumenti innovativi per una guida orientata al futuro e un’esperienza di viaggio adattiva e fluida.

Poi ci sarà il famoso van dei gelati elettrico che abbiamo appena citato e che sarò in grado di regalare ai visitatori una pausa rinfrescante, la pallina da golf intelligente invece si ispira alla tecnologia di assistenza alla guida Nissan ProPilot 2.0, che le permette di andare sempre dritta in buca. Nello stand Nissan del CES 2020 si potranno scattare selfie alla velocità della luce in stile auto da corsa della Formula E, si potranno vedere i meta-materiali acustici per un abitacolo silenzioso e una marcia confortevole, ammirare i nuovi veicoli elettrici della Casa, come LEAF e+ e la vettura di Formula E. Il CES 2020 si terrà dal 7 al 10 gennaio presso il Las Vegas Convention Center.