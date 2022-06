Furto dell’auto: la doppia beffa che succede in questi casi

Il furto dell’auto è sempre un danno non solo materiale da subire. A volte si può avere la fortuna di ritrovare la vettura “sparita” ma in tal caso la burocrazia può crearvi ulteriori problemi.

Se il veicolo è stato ritrovato e riconsegnato dalle autorità competenti all’intestatario, occorre che l’intestatario presenti al PRA la pratica di “rientro in possesso” entro 40 giorni dal riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo.

Se il veicolo viene riconsegnato dalle autorità competenti all’impresa assicurativa che ha già risarcito l’intestatario, il rientro in possesso potrà essere presentato dall’impresa assicurativa, con la procura speciale notarile in bollo, contestualmente alla trascrizione dell’eventuale atto di vendita in favore del nuovo acquirente o alla radiazione per esportazione.

Se l’intestatario a cui è riconsegnato il veicolo vuole rottamare il mezzo deve consegnarlo a un demolitore autorizzato per la demolizione e non è necessario effettuare il rientro in possesso del veicolo.

COSA SI DEVE PRESENTARE

– Il Certificato di Proprietà su cui è annotata la perdita di possesso o la denuncia in originale di smarrimento/furto/distruzione dello stesso.

– Verbale di ritrovamento e restituzione del veicolo in originale o in copia conforme all’originale o in copia dichiarata conforme all’originale

– Il documento d’identità dell’intestatario in corso di validità.

– Il codice fiscale dell’intestatario

– Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale

QUANTO COSTA

Il costo della pratica è di € 32.00 (con CdP) o di € 48.00 (se CdP smarrito e formalità presentata con il modello NP3C).

Nel 2021 in Italia sono state rubate circa 75.471 auto (lo 0,63% in più rispetto al 2020). Le Regioni più colpite sono state quelle del Centro e Sud Italia. Questo è quanto emerge dai dati ufficiali dellaPolizia Stradale per l’anno scorso, elaborati da Viasat, uno tra i provider di antifurti satellitari più diffusi nel nostro Paese.

Come sempre, i primi dieci modelli più rubati sono proprio quelli più venduti nella Penisola. Ai primi tre posti ci sono infatti le auto italiane più popolari di sempre: la Fiat Panda, seguita dalla 500 e dalla Punto (in tutte le sue evoluzioni). Entriamo nel dettaglio.